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Дата переноситься — лідер гурту Антитіла прокоментував обіцяний концерт у Криму

16 квітня 2024 19:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тарас Тополя пообіцяв заспівати у звільненому Криму — відео
Український гурт "Антитіла". Фото: instagram.com/tarastopolia/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український гурт "Антитіла" рік тому анонсував концерт в українському Криму, у серпні 2024 року. У зв'язку із складною ситуацією на фронті, лідер гурту прокоментував ймовірність майбутнього виступу.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Нещодавно соцмережами розлетілося відео, на якому гурт "Антитіла" минулого року анонсували виступ у Ялті. Виступ має відбутися напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард". Квитки можна придбати онлайн.

Через складну ситуацію на фронті та затримку пакета військової та фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів, більшість українців не вірить у те, що влітку нам вдасться перемогти окупантів.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя записав звернення до своїх шанувальників, на якому переконує, що концерт у звільненому, українському Криму обов'язково відбудеться. 

"Цей концерт обов'язково відбудеться. Лише за ранок сьогодні вже плюс 200 квитків на цей концерт. І цей концерт станеться. "Укрзалізниця" запустить потяг на Сімферополь", — заявив музикант.

Однак артист припускає, що запланований у Ялті концерт може бути перенесений із 23 серпня 2024 року на іншу дату. Співак впевнений у тому, що нашим захисникам вдасться вигнати з України окупантів, та ми знову зможемо заспівати пісні на мальовничих узбережжях Кримських гір.

"Єдиний нюанс – він може статися трішки іншою датою, але Крим буде український, і в Ялті на стадіоні зберуться українці, для того щоб поспівати українських пісень під жовто-синім прапором. Усе буде Україна. Слава Україні!", — заявив Тополя.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів про справжню місію концертів гурту "Антитіла" в Криму. А також Тарас Тополя прокоментував зміну керівництва у ЗСУ.

Крим
концерт
деокупація України
Тарас Тополя
Антитіла
українські зірки
війна в Україні

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