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Дата переносится — лидер группы Антитела прокомментировал обещанный концерт в Крыму

16 апреля 2024 19:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тарас Тополь пообещал спеть в освобожденном Крыму — видео
Украинская группа "Антитела". Фото: instagram.com/tarastopolia/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская группа "Антитела" год назад анонсировала концерт в украинском Крыму, в августе 2024 года. В связи со сложной ситуацией на фронте, лидер группы прокомментировал вероятность предстоящего выступления.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Недавно соцсетями разлетелось видео, на котором группа "Антитела" в прошлом году анонсировала выступление в Ялте. Выступление должно состояться в канун Дня Независимости Украины, 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Билеты можно купить онлайн.

Из-за сложной ситуации на фронте и задержки пакета военной и финансовой помощи от наших международных партнеров, большинство украинцев не верят в то, что летом нам удастся победить оккупантов.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя записал обращение к своим поклонникам, на котором убеждает, что концерт в освобожденном, украинском Крыму обязательно состоится.

"Этот концерт обязательно состоится. Только за утро сегодня уже плюс 200 билетов на этот концерт. И этот концерт состоится. "Укрзалізниця" запустит поезд на Симферополь", — заявил музыкант.

Однако артист предполагает, что запланированный в Ялте концерт может быть перенесен с 23 августа 2024 на другую дату. Певец уверен в том, что нашим защитникам удастся выгнать из Украины оккупантов, и мы снова сможем спеть песни на живописных побережьях Крымских гор.

"Единственный нюанс – он может случиться немного другой датой, но Крым будет украинский, и в Ялте на стадионе соберутся украинцы, для того чтобы спеть украинские песни под желто-синим флагом. Все будет Украина. Слава Украине!", — заявил Тополя.

Напомним, Тарас Тополя рассказал о настоящей миссии концертов группы "Антитела" в Крыму. А также Тарас Тополя прокомментировал смену руководства в ВСУ.

Крым
концерт
деоккупация Украины
Тарас Тополя
Антитіла
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