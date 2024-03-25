Тарас Тополя прокоментував зміни в керівництві ЗСУ

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/tarastopolia

На початку минулого місяця, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного. На зірковій прем’єрі фільму "Я, Побєда і Берлін", знятого за мотивами повісті Кузьми Скрябіна, зміни в Збройних силах України прокоментував фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Його інтерв'ю з’явилось в репортажі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Читайте також:

Тарас Тополя про зміни керівництва ЗСУ

За словами 36-річного музиканта, який в перші дні повномасштабної війни пішов захищати Україну, він констатує ці зміни. З Олександром Сирським Тарас Тополя ще особисто не зустрічався.

"Значить так потрібно. В мене позиція дуже проста: ми будемо підтримувати будь-кого, хто відповідальний за нашу майбутню перемогу зараз, від кого залежать рішення і життя мільйонів українців та фактичне існування нашої держави", — зазначив фронтмен гурту "Антитіла".

Також Тарас Тополя згадав і колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, звільнення якого призвело до активного обговорення в суспільстві.

"Я б дуже хотів бути в прекрасних, дружніх, гарних стосунках з Валерієм Федоровичем. Особисто бачив за весь час до війни і за час широкомасштабної війни, можливо, три рази максимум. Тобто ми не є друзями, на жаль, в нормальному розумінні цього слова", — зазначив Тополя.

Нагадаємо, раніше ми писали, на чому тримається подружнє життя Тараса Тополі. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" обмінявся подарунками з прем'єр-міністеркою Італії.