Денисенко пропонували знятися в російському фільмі під час війни в Україні

Денисенко згадала, як під час війни їй писав режисер з Росії
Відома українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко розповіла одну історію, яка сталася з нею під час повномасштабного вторгнення. Популярна телезірка згадала, як до неї звернувся режисер з Росії англійською мовою.
Про це Наталка Денисенко згадала у програмі "Ближче до зірок" на телеканалі "ТЕТ" в YouTube.
Як Наталці Денисенко писав режисер з Росії
Українська телезірка згадала, як не так давно до неї звернувся один режисер з Росії. Причому, Наталка зазначила, що написав він їй англійською мовою, адже вважав, що російську мову вона взагалі не читатиме.
Тоді режисер запропонував українській акторці знятися у його фільмі, що дуже здивувало Наталку. Втім, акторка театру і кіно відповіла йому досить категорично, пославши слідом за російським кораблем. Наталка не стала довго спілкуватися, а одразу з ним попрощалася.
"Він написав англійською мовою, що є таке кіно, що "я знімаю в Європі, я пишу англійською, тому що знаю, що російською ні". Одразу йому написала: "Ні, до побачення". Russia is a terrorist state! Все, пішли нах*й!" — розповідає українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко.
Чи насолоджується Наталка Денисенко життям під час війни
Українська акторка розповіла, чи насолоджується вона своїм життям зараз, коли в її рідній країні йде повномасштабна війна. Вона згадала, як її чоловік Андрій Федінчик надіслав їй повідомлення стосовно того, що вона радіє життю у таких умовах.
Наталка Денисенко зізналася, що вона дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватися ним в умовах повномасштабного вторгнення.
"Мій чоловік зараз далеко, він на захисті нашої країни, і декілька днів тому написав мені повідомлення: "Ти молодець, я знаю, що важко, але ти багато всього робиш і радієш життю!" І я дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватись в нинішніх обставинах… Звучить страшно якось…Але це правда", — зазначила Наталка Денисенко.
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