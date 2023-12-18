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Денисенко згадала, як під час війни їй писав режисер з Росії

18 грудня 2023 13:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Денисенко пропонували знятися в російському фільмі під час війни в Україні
Телезірка Наталка Денисенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко розповіла одну історію, яка сталася з нею під час повномасштабного вторгнення. Популярна телезірка згадала, як до неї звернувся режисер з Росії англійською мовою.

Про це Наталка Денисенко згадала у програмі "Ближче до зірок" на телеканалі "ТЕТ" в YouTube.

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Як Наталці Денисенко писав режисер з Росії

Українська телезірка згадала, як не так давно до неї звернувся один режисер з Росії. Причому, Наталка зазначила, що написав він їй англійською мовою, адже вважав, що російську мову вона взагалі не читатиме.

Наталья Денисенко
Акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Тоді режисер запропонував українській акторці знятися у його фільмі, що дуже здивувало Наталку. Втім, акторка театру і кіно відповіла йому досить категорично, пославши слідом за російським кораблем. Наталка не стала довго спілкуватися, а одразу з ним попрощалася.

"Він написав англійською мовою, що є таке кіно, що "я знімаю в Європі, я пишу англійською, тому що знаю, що російською ні". Одразу йому написала: "Ні, до побачення". Russia is a terrorist state! Все, пішли нах*й!" — розповідає українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко.

Чи насолоджується Наталка Денисенко життям під час війни

Українська акторка розповіла, чи насолоджується вона своїм життям зараз, коли в її рідній країні йде повномасштабна війна. Вона згадала, як її чоловік Андрій Федінчик надіслав їй повідомлення стосовно того, що вона радіє життю у таких умовах.

Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком
Наталка Денисенко зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Наталка Денисенко зізналася, що вона дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватися ним в умовах повномасштабного вторгнення. 

"Мій чоловік зараз далеко, він на захисті нашої країни, і декілька днів тому написав мені повідомлення: "Ти молодець, я знаю, що важко, але ти багато всього робиш і радієш життю!" І я дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватись в нинішніх обставинах… Звучить страшно якось…Але це правда", — зазначила Наталка Денисенко.

Публікація зі сторінки Наталки Денисенко
Публікація зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Наталка Денисенко показала себе у спідній білизні. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка театру і кіно Наталка Денисенко відповіла людям, які розкритикували її за фотосесію. 

Також ми повідомляли про те, що акторка Наталка Денисенко показала себе з коханим, який повернувся з фронту. 

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