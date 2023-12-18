Денисенко пропонували знятися в російському фільмі під час війни в Україні

Телезірка Наталка Денисенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко розповіла одну історію, яка сталася з нею під час повномасштабного вторгнення. Популярна телезірка згадала, як до неї звернувся режисер з Росії англійською мовою.

Про це Наталка Денисенко згадала у програмі "Ближче до зірок" на телеканалі "ТЕТ" в YouTube.

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Українська телезірка згадала, як не так давно до неї звернувся один режисер з Росії. Причому, Наталка зазначила, що написав він їй англійською мовою, адже вважав, що російську мову вона взагалі не читатиме.

Акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Тоді режисер запропонував українській акторці знятися у його фільмі, що дуже здивувало Наталку. Втім, акторка театру і кіно відповіла йому досить категорично, пославши слідом за російським кораблем. Наталка не стала довго спілкуватися, а одразу з ним попрощалася.

"Він написав англійською мовою, що є таке кіно, що "я знімаю в Європі, я пишу англійською, тому що знаю, що російською ні". Одразу йому написала: "Ні, до побачення". Russia is a terrorist state! Все, пішли нах*й!" — розповідає українська акторка театру і кіно Наталка Денисенко.

Чи насолоджується Наталка Денисенко життям під час війни

Українська акторка розповіла, чи насолоджується вона своїм життям зараз, коли в її рідній країні йде повномасштабна війна. Вона згадала, як її чоловік Андрій Федінчик надіслав їй повідомлення стосовно того, що вона радіє життю у таких умовах.

Наталка Денисенко зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Наталка Денисенко зізналася, що вона дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватися ним в умовах повномасштабного вторгнення.

"Мій чоловік зараз далеко, він на захисті нашої країни, і декілька днів тому написав мені повідомлення: "Ти молодець, я знаю, що важко, але ти багато всього робиш і радієш життю!" І я дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватись в нинішніх обставинах… Звучить страшно якось…Але це правда", — зазначила Наталка Денисенко.

Публікація зі сторінки Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

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