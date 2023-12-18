Денисенко предлагали сняться в российском фильме во время войны в Украине

Телезвезда Наталья Денисенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко рассказала одну историю, которая произошла с ней во время полномасштабного вторжения. Популярная телезвезда вспомнила, как к ней обратился режиссер из России на английском языке.

Об этом Наталья Денисенко вспомнила в программе "Ближче до зірок" на телеканале "ТЕТ" в YouTube.

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Украинская телезвезда вспомнила, как недавно к ней обратился один режиссер из России. Причем, Наталья отметила, что написал он ей на английском языке, ведь считал, что русский язык она вообще не будет читать.

Актриса Наталья Денисенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Тогда режиссер предложил украинской актрисе сняться в его фильме, что очень удивило Наталью. Впрочем, актриса театра и кино ответила ему достаточно категорично, послав вслед за российским кораблем. Наталья не стала долго общаться, а сразу с ним попрощалась.

"Он написал на английском языке, что есть такое кино, что "я снимаю в Европе, я пишу на английском, потому что знаю, что на русском нет". Сразу ему написала: "Нет, до свидания". Russia is a terrorist state! Пошли нах*й!" — рассказывает украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко.

Наслаждается ли Наталья Денисенко жизнью во время войны

Украинская актриса рассказала, наслаждается ли она своей жизнью сейчас, когда в ее родной стране идет полномасштабная война. Она вспомнила, как ее муж Андрей Фединчик отправил ей сообщение о том, что она радуется жизни в таких условиях.

Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Наталья Денисенко призналась, что она действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться ею в условиях полномасштабного вторжения.

"Мой муж сейчас далеко, он на защите нашей страны, и несколько дней назад написал мне сообщение: "Ты молодец, я знаю, что тяжело, но ты много всего делаешь и радуешься жизни!" И я действительно научилась радоваться жизни и наслаждаться в нынешних обстоятельствах… Звучит страшно как-то… Но это правда", — отметила Наталья Денисенко.

Публикация со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

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