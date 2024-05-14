Держсекретар США Ентоні Блінкен заспівав у київському барі — відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен у київському барі. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/ REUTERS

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув з офіційним візитом до Києва, опинився у барі. Він вийшов на сцену з гітарою і заспівав пісню "Rockin' In The Free World".

Відео опублікували Reuters.

Читайте також:

Ентоні Блінкен зіграв на гітарі у київському барі

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув Україну вранці. Він зустрічався з президентом України, міністром закордоних справ Дмитром Кулебою і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Однак, після офіційних візитів, перемовин і зустрічей, вирішив розслабитись. Він завітав у підземний бар у Києві. За невідомих обставин вийшов на сцену та виконав пісню Ніла Янга "Rockin' In The Free World".

"З вами Сполучені Штати, з вами більша частина світу. І вони борються не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами", — сказав він перед імпровізованим виступом.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська перебуває у Сербії — її образ з рідкісною брошкою-квіткою приголомшив. Також Alyona Alyona повернулась до Києва під гучні оплески і пояснила, чому не варто хейтити переможця Євробачення-2024.