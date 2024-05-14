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Alyona Alyona після Євробачення зустріли гучними оплесками на київському вокзалі

14 травня 2024 13:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Реперка Alyona Alyona повернулася до України після Євробачення — відео
Реперка Alyona Alyona на вокзалі Києва. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona повернулася до рідної країни після закінчення конкурсу "Євробачення". Коли артистка вийшла з поїзда, на неї чекав сюрприз у вигляді гучних оплесків шанувальників і неочікуваного сюрпризу від батьків.

Відповідне відео оприлюднили на "5 Каналі" в YouTube.

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Alyona Alyona в Києві

Українська реперка нарешті повернулася на Батьківщину після того, як разом зі співачкою Jerry Heil посіла третє місце на пісенному конкурсі "Євробачення". При цьому її колега ще не повернулася, адже незабаром на неї чекає Каннський фестиваль.

Коли Alyona Alyona вийшла з поїзду, на неї чекала велика кількість журналістів і шанувальників. Люди зустріли її з гучними оплесками, які були дуже несподіваними для артистки. Але найголовніший сюрприз для реп-артистки був дещо іншим.

Alyona Alyona
Alyona Alyona на вокзалі в Києві з фанатами. Фото: скриншот з YouTube

Її приїхали зустрічати батьки, які ані слова не сказали про те, що вони збираються це робити. В мережі можна переглянути відео, на якому видно, як Alyona Alyona зустрічається з натовпом щасливих шанувальників і батьками.

Встреча Alyona Alyona с родителями на киевском вокзале
Зустріч Alyona Alyona з батьками на київському вокзалі. Фото: скриншот з YouTube

"Емоції дуже переповнювали! Тому що наприкінці, коли ти перестаєш співати, ти чуєш підтримку аудиторії! Вони дуже кричали. І чула, як вони співали приспів. Найважливіше: "Босі, ніби по лезу йшли по землі". Це українська мова, це українські слова", — сказала на камеру Alyona Alyona.

Alyona Alyona і Jerry Heil на конкурсі "Євробачення"

Реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil вирішили об’єднатися в дует не тільки для того, щоб створювати спільні пісні, а й для того, щоб спробувати свої сили в конкурсі "Євробачення". Спочатку зірки взяли участь у Нацвідборі шоу, а вже потім гідно представили Україну в Швеції.

Дівчата показали неймовірно потужний номер, який торкнувся душі, певно, кожного українця. На жаль, переможну статуетку Alyona Alyona і Jerry Heil не взяли, але посіли третє місце, що є досить непоганим результатом. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська артистка Jerry Heil виконала нову спільну пісню, написану з Alyona Alyona.

Раніше ми розповідали про те, що реперка Alyona Alyona впала на репетиції виступу на конкурсі "Євробачення".  

Також ми повідомляли про те, що реп-артистка Alyona Alyona вийшла на публіку зі своїм коханим. 

Alyona Alyona
шоу-бізнес
українські зірки
Євробачення-2024

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