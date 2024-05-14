Госсекретарь США Энтони Блинкен спел в киевском баре.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: president.gov.ua

Прибывший с официальным визитом в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен оказался в баре. Он вышел на сцену с гитарой и спел песню "Rockin' In The Free World".

Видео было опубликовано Reuters.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину утром. Он встречался с президентом Украины, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмигалем.

Однако после официальных визитов, переговоров и встреч, решил расслабиться. Он посетил подземный бар в Киеве. При неизвестных обстоятельствах вышел на сцену и исполнил песню Нила Янга "Rockin' In The Free World".

"С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", — сказал он перед импровизированным выступлением.

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