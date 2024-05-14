Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Госсекретарь США Энтони Блинкен спел в киевском баре arrow

Госсекретарь США Энтони Блинкен спел в киевском баре

14 мая 2024 22:57
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Госсекретарь США Энтони Блинкен спел в киевском баре.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: president.gov.ua
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Прибывший с официальным визитом в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен оказался в баре. Он вышел на сцену с гитарой и спел песню "Rockin' In The Free World".

Видео было опубликовано Reuters.

Читайте также:

Энтони Блинкен сыграл на гитаре в киевском баре

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину утром. Он встречался с президентом Украины, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмигалем.

Однако после официальных визитов, переговоров и встреч, решил расслабиться. Он посетил подземный бар в Киеве. При неизвестных обстоятельствах вышел на сцену и исполнил песню Нила Янга "Rockin' In The Free World".

"С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", — сказал он перед импровизированным выступлением.

Напомним, первая леди Елена Зеленская находится в Сербии — ее образ с редкой брошью-цветком ошеломил. Alyona Alyona вернулась в Киев под громкие аплодисменты и объяснила, почему не стоит хейтит победителя Евровидения-2024.

Владимир Зеленский
США
Киев
Энтони Блинкен
политики
выступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников