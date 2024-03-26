Девід Бекхем зробив травмованій дружині розкішний подарунок
Чоловік Вікторії Бекхем Девід купив їй велосипед, щоб допомогти їй пересуватися після того, як вона зламала ногу. У лютому Девід розповів, що Вікторія отримала "перелом" стопи після того, як впала під час тренування.
Про це пише Daily Mail.
Вікторія Бекхем засвітила подарунок від зіркового чоловіка
49-річний модельєр показала подарунок від Девіда. Поділившись відео, на якому 48-річний Девід монтує самокат, Вікторія пояснила, як велосипед KneeRover вартістю 300 фунтів стерлінгів розроблений, щоб допомогти їй не відривати ногу від підлоги під час реабілітації.
"Девід купив мені велосипед, щоб спробувати зберегти мою ногу, яка довго відновлюється. Цей маленький велосипед із кошиком", — сказала Бекхем.
"Не будь-який велосипед", — перебив Девід, а потім додав: "Він називається KneeRover".
Велосипед, який має м’яку платформу, призначену для того, щоб водій поставив коліно, щоб уникнути необхідності використовувати милиці або накладати вагу на ногу, має дзвіночок і тримач для напоїв.
Вікторія розповіла, що впала в спортзалі. Девід поділився фотографією ноги Вікторії у медичному черевику.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем прийшла на показ на милицях.
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