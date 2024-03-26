Девід Бекхем зробив травмованій дружині розкішний подарунок

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Чоловік Вікторії Бекхем Девід купив їй велосипед, щоб допомогти їй пересуватися після того, як вона зламала ногу. У лютому Девід розповів, що Вікторія отримала "перелом" стопи після того, як впала під час тренування.

Про це пише Daily Mail.

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49-річний модельєр показала подарунок від Девіда. Поділившись відео, на якому 48-річний Девід монтує самокат, Вікторія пояснила, як велосипед KneeRover вартістю 300 фунтів стерлінгів розроблений, щоб допомогти їй не відривати ногу від підлоги під час реабілітації.

Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Девід купив мені велосипед, щоб спробувати зберегти мою ногу, яка довго відновлюється. Цей маленький велосипед із кошиком", — сказала Бекхем.

"Не будь-який велосипед", — перебив Девід, а потім додав: "Він називається KneeRover".

Велосипед, який має м’яку платформу, призначену для того, щоб водій поставив коліно, щоб уникнути необхідності використовувати милиці або накладати вагу на ногу, має дзвіночок і тримач для напоїв.

Вікторія розповіла, що впала в спортзалі. Девід поділився фотографією ноги Вікторії у медичному черевику.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем прийшла на показ на милицях.