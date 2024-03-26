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Девід Бекхем зробив травмованій дружині розкішний подарунок

26 березня 2024 10:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Девід Бекхем зробив травмованій дружині розкішний подарунок
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Чоловік Вікторії Бекхем Девід купив їй велосипед, щоб допомогти їй пересуватися після того, як вона зламала ногу. У лютому Девід розповів, що Вікторія отримала "перелом" стопи після того, як впала під час тренування.

Про це пише Daily Mail.

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49-річний модельєр показала подарунок від Девіда. Поділившись відео, на якому 48-річний Девід монтує самокат, Вікторія пояснила, як велосипед KneeRover вартістю 300 фунтів стерлінгів розроблений, щоб допомогти їй не відривати ногу від підлоги під час реабілітації.

 

Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Девід купив мені велосипед, щоб спробувати зберегти мою ногу, яка довго відновлюється. Цей маленький велосипед із кошиком", — сказала Бекхем.

"Не будь-який велосипед", — перебив Девід, а потім додав: "Він називається KneeRover".

Велосипед, який має м’яку платформу, призначену для того, щоб водій поставив коліно, щоб уникнути необхідності використовувати милиці або накладати вагу на ногу, має дзвіночок і тримач для напоїв.

Вікторія розповіла, що впала в спортзалі. Девід поділився фотографією ноги Вікторії у медичному черевику.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем прийшла на показ на милицях.

Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
закордонні зірки
зірки

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