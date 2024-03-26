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Дэвид Бекхэм сделал травмированной супруге роскошный подарок

26 марта 2024 10:13
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Оля Мазур
Редактор
Дэвид Бекхэм сделал травмированной жене роскошный подарок
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруг Виктории Бекхэм Дэвид купил ей велосипед, чтобы помочь ей передвигаться после того, как она сломала ногу. В феврале Дэвид рассказал, что Виктория получила "перелом" стопы после падения во время тренировки.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летний модельер и показала подарок от Дэвида. Поделившись видео, на котором 48-летний Дэвид монтирует самокат, Виктория объяснила, как велосипед KneeRover стоимостью 300 фунтов стерлингов разработан, чтобы помочь ей не отрывать ногу от пола во время реабилитации.

 

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Чтобы попытаться сохранить мою долго восстанавливающуюся ногу он купил мне этот маленький велосипед с корзинкой", — сказала Бекхэм.

"Не какой-нибудь велосипед", — перебил Дэвид, а затем добавил: "Он называется KneeRover" .

Велосипед, который имеет мягкую платформу, предназначенную для того, чтобы водитель поставил колено, чтобы избежать необходимости использовать костыли или класть вес на ногу, имеет колокольчик и держатель для напитков.

Виктория рассказала, что упала в спортзале. Дэвид поделился фотографией ноги Виктории в медицинском ботинке.

Напомним, Виктория Бекхэм пришла на показ на костылях.

Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм
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