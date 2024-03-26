Дэвид Бекхэм сделал травмированной жене роскошный подарок

Дэвид Бекхэм сделал травмированной супруге роскошный подарок
Супруг Виктории Бекхэм Дэвид купил ей велосипед, чтобы помочь ей передвигаться после того, как она сломала ногу. В феврале Дэвид рассказал, что Виктория получила "перелом" стопы после падения во время тренировки.
Об этом пишет Daily Mail.
Виктория Бекхэм засветила подарок от супруга
49-летний модельер и показала подарок от Дэвида. Поделившись видео, на котором 48-летний Дэвид монтирует самокат, Виктория объяснила, как велосипед KneeRover стоимостью 300 фунтов стерлингов разработан, чтобы помочь ей не отрывать ногу от пола во время реабилитации.
"Чтобы попытаться сохранить мою долго восстанавливающуюся ногу он купил мне этот маленький велосипед с корзинкой", — сказала Бекхэм.
"Не какой-нибудь велосипед", — перебил Дэвид, а затем добавил: "Он называется KneeRover" .
Велосипед, который имеет мягкую платформу, предназначенную для того, чтобы водитель поставил колено, чтобы избежать необходимости использовать костыли или класть вес на ногу, имеет колокольчик и держатель для напитков.
Виктория рассказала, что упала в спортзале. Дэвид поделился фотографией ноги Виктории в медицинском ботинке.
Напомним, Виктория Бекхэм пришла на показ на костылях.
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