Дэвид Бекхэм сделал травмированной жене роскошный подарок

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Супруг Виктории Бекхэм Дэвид купил ей велосипед, чтобы помочь ей передвигаться после того, как она сломала ногу. В феврале Дэвид рассказал, что Виктория получила "перелом" стопы после падения во время тренировки.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летний модельер и показала подарок от Дэвида. Поделившись видео, на котором 48-летний Дэвид монтирует самокат, Виктория объяснила, как велосипед KneeRover стоимостью 300 фунтов стерлингов разработан, чтобы помочь ей не отрывать ногу от пола во время реабилитации.

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Чтобы попытаться сохранить мою долго восстанавливающуюся ногу он купил мне этот маленький велосипед с корзинкой", — сказала Бекхэм.

"Не какой-нибудь велосипед", — перебил Дэвид, а затем добавил: "Он называется KneeRover" .

Велосипед, который имеет мягкую платформу, предназначенную для того, чтобы водитель поставил колено, чтобы избежать необходимости использовать костыли или класть вес на ногу, имеет колокольчик и держатель для напитков.

Виктория рассказала, что упала в спортзале. Дэвид поделился фотографией ноги Виктории в медицинском ботинке.

Напомним, Виктория Бекхэм пришла на показ на костылях.