Disney тепер без Мікі Мауса — що буде з дитячим улюбленцем

Мікі Маус у мультфільмі "Пароплавчик Віллі". Фото: стоп-кадр відео

Улюбленець дітей Мікі Маус припинив бути екслюзивним продуктом компаніїї Disney. Вони втратити права на героя і інші режисери тепер зможуть використовувати його в своїх фільмах.

Про це повідомили BBC.

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З 1 січня 2024 року компанія Disney втратила право на мульт-героя Мікі Мауса. Інші режисери та сценаристи зможуть використовувати його образ в своїх кінопроєктах.

Це стосується саме першого чорно-білого мишеняти, який з'явився в німому мультфільмі 1928 року "Пароплавчик Віллі". Саме цей анімаційний фільм врятував компанію від розорення та дав поштовх для створеннях інших культових героїв Disney.

У США діє закон про авторське право, згідно з яким володіти образом Мікі Мауса можна лише 95 років. Раніше цей термін був менший, проте компанія Disney вплинула на законодавство, щоб якнайдовше не втрачати свого улюбленця.

"Мікі продовжить відігравати роль глобального посланця компанії Волта Діснея в наших історіях, парках розваг та товарах, а ми, звісно, й далі захищатимемо авторські права на пізніші версії Мікі Мауса та інші матеріали, захищені копірайтом", — заявили представники Disney.

Перший Мікі Маус. Фото: стоп-кадр з "Пароплавчик Віллі"

Мікі Маус не йде в широке плавання, він все ще знаходиться під певним захистом. Наприклад, закон забороняє використання персонажа, який спотворює його найпершу версію.

Також Disney буде пильно стежити, що ніхто не перетворив їхній символ на посміховисько. Вони переконані, що зможуть захистити свою спадщину.

Раніше ми писали, що Мікі Маус стане національним надбанням США.

Нагадуємо, що на Disney подали позов дев'ять тисяч жінок.