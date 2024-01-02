Disney теперь без Мики Мауса – что будет с детским любимцем

Микки Маус в мультфильме "Пароходчик Вилли". Фото: стоп-кадр видео

Любимец детей Мики Маус перестал быть эксклюзивным продуктом компании Disney. Они лишиться права на героя и другие режиссеры теперь смогут использовать его в своих фильмах.

Об этом сообщили BBC.

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С 1 января 2024 года компания Disney лишилась права на мульт-героя Мики Мауса. Остальные режиссеры и сценаристы смогут использовать его образ в своих кинопроектах.

Это касается именно первого черно-белого мышонка, который появился в немом мультфильме 1928 года "Пароходчик Вилли". Именно этот анимационный фильм спас компанию от разорения и дал толчок для создания других культовых героев Disney.

В США действует закон об авторском праве, согласно которому владеть образом Мики Мауса можно только 95 лет. Ранее этот срок был меньше, однако компания Disney повлияла на законодательство, чтобы дольше не терять своего любимца.

"Мики продолжит играть роль глобального посланника компании Уолта Диснея в наших историях, парках развлечений и товарах, а мы, конечно, будем и дальше защищать авторские права на более поздние версии Мики Мауса и другие материалы, защищенные копирайтом", — заявили представители Disney.

Первый Мики Маус. Фото: стоп-кадр из "Пароходчика Вилли"

Мики Маус не уходит в широкое плавание, он все еще находится под определенной защитой. Например, закон запрещает использование персонажа, который искажает его первую версию.

Также Disney будет пристально следить, что никто не превратил их символ в посмешище. Они уверены, что смогут защитить свое наследие.

Ранее мы писали, что Мики Маус станет национальным достоянием США.

Напомним, что на Disney подали иск девять тысяч женщин.