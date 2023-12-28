Дівчина Бонда Єва Грін вдягла хустку з колекції UNITED24 та OLIZ

Французька акторка Єва Грін. Фото: Google

Закордонні знаменитості продовжують підтримувати Україну у війни проти окупантів. Чимало з них доєднуються до ініціатив фандрейзингової платформи UNITED24. Серед них, зокрема, і 43-рычна французька акторка Єва Грін.

Про це повідомляється в соцмережах UNITED24.

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Єва Грін в хустці від UNITED24

Акторка фільмів "Казино "Рояль", "Три мушкетери" приміряла хустку зі спільної колекції UNITED24 та OLIZ під назвою "Викрадене мистецтво". Вона присвячена Поліні Райко, унікальній мисткині, яка не маючи художньої освіти за шість років повністю розписала свій будинок і перетворила його на витвір мистецтва.

Французька акторка Єва Грін. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Після смерті художниці в її будинку відкрили музей. Однак 6 червня цього року росіяни підірвали Каховську ГЕС — і велика вода підтопила будинок. Більшість розписів втрачена назавжди.

"Єво, дякуємо, що допомагаєш нам розповідати світові правду та нагадувати про злочини Росії", — зазначили в UNITED24

Придбати хустку з колекції "Викрадене мистецтво" можна за посиланням. Кошти від продажу колекції будуть спрямовані на відбудову України.

Музей Поліни Райко до руйнування. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Барбра Стрейзанд передала реанімобіль до Вишгорода. Також ми розповідали, що зірка фільму "Кінгсмен" став амбасадором UNITED24.