Барбра Стрейзанд передала реанімобіль до Вишгорода

Карета швидкої допомоги від американської суперзірки. Фото: Facebook/kocemdmk

Закордонні знаменитості продовжують допомагати Україні. Вже четвертий реанімобіль від титулованої американської акторки, композиторки Барбри Стрейзанд, відправився курсом на Вишгородську станцію екстреної медичної допомоги (Київська область).

Про це повідомляється у Facebook Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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За словами медиків, автомобілі швидкої медичної допомоги типу С — це своєрідна палата інтенсивної терапії для проведення лікувальних заходів бригадами екстреної медичної допомоги, а також транспортування та моніторингу пацієнтів у важкому або критичному станах, тільки на колесах.

"Бути оперативними, мобільними і доступними — формула успіху обласної "екстренки". А з отриманням нових "пташок", ця можливість примножується, особливо в умовах воєнного стану", — заявили медики.

Реанімобіль від Барбри Стрейзанд. Фото: Facebook/kocemdmk

Минулого року Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Медична допомога". Нещодавно 81-річна зірка пожертвувала Україні 240 тисяч доларів.

Суперзірка Барбра Стрейзанд з вишиванкою. Фото: Facebook/barbrastreisand

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