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Барбра Стрейзанд передала реанімобіль до Вишгорода

18 грудня 2023 23:40
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Стас Кожушко
Редактор
Барбра Стрейзанд передала реанімобіль до Вишгорода
Карета швидкої допомоги від американської суперзірки. Фото: Facebook/kocemdmk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Закордонні знаменитості продовжують допомагати Україні. Вже четвертий реанімобіль від титулованої американської акторки, композиторки Барбри Стрейзанд, відправився курсом на Вишгородську станцію екстреної медичної допомоги (Київська область).

Про це повідомляється у Facebook Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Допомога Україні від Барбри Стрейзанд

За словами медиків, автомобілі швидкої медичної допомоги типу С — це своєрідна палата інтенсивної терапії для проведення лікувальних заходів бригадами екстреної медичної допомоги, а також транспортування та моніторингу пацієнтів у важкому або критичному станах, тільки на колесах.

"Бути оперативними, мобільними і доступними формула успіху обласної "екстренки". А з отриманням нових "пташок", ця можливість примножується, особливо в умовах воєнного стану", — заявили медики. 

Реанімобіль від Барбри Стрейзанд. Фото: Facebook/kocemdmk

Минулого року Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Медична допомога". Нещодавно 81-річна зірка пожертвувала Україні 240 тисяч доларів.

Суперзірка Барбра Стрейзанд з вишиванкою. Фото: Facebook/barbrastreisand

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофеєва, Лачен та Кацурін зачитали реп-збір про пікап. Також ми розповідали, що блогерка Даша Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті.

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