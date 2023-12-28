Девушка Бонда Ева Грин надела платок из коллекции UNITED24 и OLIZ
Зарубежные знаменитости продолжают поддерживать Украину в войне против оккупантов. Многие из них присоединяются к инициативам фандрейзинговой платформы UNITED24. Среди них, в частности, и 43-летняя французская актриса Ева Грин.
Об этом сообщается в соцсетях UNITED24.
Ева Грин в платке от UNITED24
Актриса фильмов "Казино "Рояль", "Три мушкетера" примерила платок из общей коллекции UNITED24 и OLIZ под названием "Похищенное искусство". Она посвящена Полине Райко, уникальной художнице, которая, не имея художественного образования, за шесть лет полностью расписала свой дом и превратила его в произведение искусства.
После смерти художницы в ее доме был открыт музей. Однако 6 июня этого года россияне взорвали Каховскую ГЭС и большая вода подтопила дом. Большинство росписей потеряно навсегда.
"Ева, спасибо, что помогаешь нам рассказывать миру правду и напоминать о преступлениях России", — отметили в UNITED24
Приобрести платок из коллекции "Похищенное искусство" можно по ссылке. Средства от продажи коллекции будут направлены на восстановление Украины.
Напомним, ранее мы писали, что Барбра Стрейзанд передала реанимобиль в Вышгород. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Кингсмен" стал послом UNITED24.
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