Девушка Бонда Ева Грин надела платок из коллекции UNITED24 и OLIZ

Французская актриса Ева Грин. Фото: Google

Зарубежные знаменитости продолжают поддерживать Украину в войне против оккупантов. Многие из них присоединяются к инициативам фандрейзинговой платформы UNITED24. Среди них, в частности, и 43-летняя французская актриса Ева Грин.

Об этом сообщается в соцсетях UNITED24.

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Актриса фильмов "Казино "Рояль", "Три мушкетера" примерила платок из общей коллекции UNITED24 и OLIZ под названием "Похищенное искусство". Она посвящена Полине Райко, уникальной художнице, которая, не имея художественного образования, за шесть лет полностью расписала свой дом и превратила его в произведение искусства.

Французская актриса Ева Грин. Фото: Facebook/u24.gov.ua

После смерти художницы в ее доме был открыт музей. Однако 6 июня этого года россияне взорвали Каховскую ГЭС и большая вода подтопила дом. Большинство росписей потеряно навсегда.

"Ева, спасибо, что помогаешь нам рассказывать миру правду и напоминать о преступлениях России", — отметили в UNITED24

Приобрести платок из коллекции "Похищенное искусство" можно по ссылке. Средства от продажи коллекции будут направлены на восстановление Украины.

Музей Полины Райко к разрушению. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Барбра Стрейзанд передала реанимобиль в Вышгород. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Кингсмен" стал послом UNITED24.