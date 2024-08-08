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Для щастя небагато треба — дружина Віктора Павліка зворушила весільними кадрами

8 серпня 2024 12:22
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Віктор Павлік відсвяткував весілля — фото
Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Павлік (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася зворушливими весільними світлинами. Пара у шлюбі вже чотири роки, однак відсвяткувала цю подію лише наприкінці травня.

Вона опублікувала кадри на своїй сторінці в Instagram.

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Співак відсвяткував весілля з Катериною Реп'яховою наприкінці травня. Подружжя офіційно зареєструвало шлюб ще у травні 2020 року, однак пандемія та війна не дали їм можливість організувати святкування.

Подружжя позувало перед камерою у стриманому образі. Наречена позувала у білому приталеному костюмі із широкими штанами, який доповнила босоніжками на підборах в тон. Співак же обрав для фотосесії світло-бежеві брюки, які доповнив білою сорочкою та кросівками в тон.

Весільні фото Віктора Павліка
Віктор Павлік з Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate
Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп'яховою
Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate
Віктор Павлік відсвяткував весілля з Катериною Реп'яховою
Віктор Павлік відсвяткував весілля з Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate
Для щастя небагато треба — дружина Віктора Павліка зворушила весільними кадрами - фото 4
Віктор Павлік обіймається з дружиною Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate

"Як для щастя небагато треба", — лаконічно підписала кадри Реп'яхова.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком. А також блогерка розповіла про найдорожчий подарунок від чоловіка.

Віктор Павлик весілля фото українські зірки фотосесія Катя Репяхова

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