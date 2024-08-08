Віктор Павлік відсвяткував весілля — фото

Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Павлік (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася зворушливими весільними світлинами. Пара у шлюбі вже чотири роки, однак відсвяткувала цю подію лише наприкінці травня.

Вона опублікувала кадри на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Весільні фото Віктора Павліка

Співак відсвяткував весілля з Катериною Реп'яховою наприкінці травня. Подружжя офіційно зареєструвало шлюб ще у травні 2020 року, однак пандемія та війна не дали їм можливість організувати святкування.

Подружжя позувало перед камерою у стриманому образі. Наречена позувала у білому приталеному костюмі із широкими штанами, який доповнила босоніжками на підборах в тон. Співак же обрав для фотосесії світло-бежеві брюки, які доповнив білою сорочкою та кросівками в тон.

Віктор Павлік з Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate

Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate

Віктор Павлік відсвяткував весілля з Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate

Віктор Павлік обіймається з дружиною Катериною Реп'яховою. Фото: Instagram/repyahovakate

"Як для щастя небагато треба", — лаконічно підписала кадри Реп'яхова.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком. А також блогерка розповіла про найдорожчий подарунок від чоловіка.