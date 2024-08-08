Віктор Павлік відсвяткував весілля — фото

Для щастя небагато треба — дружина Віктора Павліка зворушила весільними кадрами
Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася зворушливими весільними світлинами. Пара у шлюбі вже чотири роки, однак відсвяткувала цю подію лише наприкінці травня.
Вона опублікувала кадри на своїй сторінці в Instagram.
Весільні фото Віктора Павліка
Співак відсвяткував весілля з Катериною Реп'яховою наприкінці травня. Подружжя офіційно зареєструвало шлюб ще у травні 2020 року, однак пандемія та війна не дали їм можливість організувати святкування.
Подружжя позувало перед камерою у стриманому образі. Наречена позувала у білому приталеному костюмі із широкими штанами, який доповнила босоніжками на підборах в тон. Співак же обрав для фотосесії світло-бежеві брюки, які доповнив білою сорочкою та кросівками в тон.
"Як для щастя небагато треба", — лаконічно підписала кадри Реп'яхова.
Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком. А також блогерка розповіла про найдорожчий подарунок від чоловіка.
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