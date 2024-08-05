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Дружина Павліка розповіла про найдорожчий подарунок від чоловіка

5 серпня 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова зізналася, яку найдорожчу річ купував їй чоловік
Блогерка Катя Репяхова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молода дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катя Репяхова дала відверте інтерв’ю. У ньому блогерка зізналася, який найдорожчий подарунок вона колись отримувала від свого коханого чоловіка.

Про це Катя Репяхова розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Найдорожча річ від Віктора Павліка

Українська блогерка згадує, як на початку стосунків з Віктором Павліком він подарував їй дорогі зимові черевики. Тоді, каже Катя Репяхова, вона не могла собі дозволити витратити стільки грошей, адже в неї на той момент не було можливості.

"Немає такого, щоб щось мені запам’яталося, щоб дуже дороге. Колись на початку наших стосунків з Віктором Франковичем мені в ЦУМі дуже сподобалися черевики зимові, і я йому їх показала. Для мене тоді це були гроші, які я б дуже довго заробляла, і він мені сказав: "Добре, якщо тобі подобається…". Це було років сім тому, коштували вони десь 14-15 тисяч", — розповіла Катя Репяхова.

Интервью с Катей Репяховой
Інтерв'ю з Катею Репяховою. Фото: скриншот з YouTube

Також блогерка зізнається, що ніколи не купує собі сумки, ціна яких сягає тисячі євро, адже вона не вважає за потрібне витрачати такі гроші на речі. 

"Я не купую сумки за тисячу євро, найдорожча сумка у мене коштує 10-12 тисяч гривень. Я краще на щось інше відкладу гроші", — також додала дружина Віктора Павліка.

Стосунки Віктора Павліка і Каті Репяхової

Український артист Віктор Павлік познайомився з блогеркою Катею Репяховою у 2015 році, а у 2018 році дівчина стала концертною директоркою співака. Вже у 2020 році закохані одружилися, а у 2021 році в них народився син Михайло

Свадьба Виктора Павлика и Кати Репяховой
Весілля Віктора Павліка і Каті Репяхової. Фото: Instagram Каті Репяхової

Попри те, що між закоханими різниця у віці становить 29 років, вони дуже щасливі бути разом.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як вперше познайомилася зі своїм чоловіком. 

Раніше ми розповідали про те, що на блогерку Катю Репяхову подав до суду рідний батько. 

Також ми повідомляли про те, що дружина співака Віктора Павліка показала подарунок за тисячі доларів.

Віктор Павлик шоу-бізнес українські зірки Катя Репяхова

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14:27 У Києві військовий під час конфлікту з охоронцем ЖК влаштував стрілянину

14:24 Смертельна ДТП в центрі Одеси — у поліції повідомили наслідки

14:20 У Третій штурмовій привітали командира Андрія Білецького з Днем народження — що про нього відомо

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В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

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