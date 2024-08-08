Певец Виктор Павлик и блогер Екатерина Павлик (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась трогательными свадебными фотографиями. Пара в браке уже 4 года, однако отпраздновала это событие только в конце мая.

Она опубликовала кадры на своей странице в Instagram.

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Певец отпраздновал свадьбу с Екатериной Репьяховой в конце мая. Супруги официально зарегистрировали брак еще в мае 2020 года, однако пандемия и война не дали им возможность организовать празднование.

Супруги позировали перед камерой в сдержанном образе. Невеста позировала в белом приталенном костюме с широкими брюками, который дополнила босоножками на каблуке в тон. Певец же выбрал для фотосессии светло-бежевые брюки, которые дополнил белой рубашкой и кроссовками в тон.

Виктор Павлик с Екатериной Репьяховой. Фото: Instagram/repyahovakate

Виктор Павлик женился на Екатерине Репьяховой. Фото: Instagram/repyahovakate

Виктор Павлик отпраздновал свадьбу с Екатериной Репьяховой. Фото: Instagram/repyahovakate

Виктор Павлик обнимается с женой Екатериной Репьяховой. Фото: Instagram/repyahovakate

"Как для счастья немного нужно", — лаконично подписала кадры Репьяхова.

Напомним, мы писали о том, что жена Виктора Павлика вспомнила, как познакомилась со своим мужем. А также блогер рассказала о самом дорогом подарке от мужа.