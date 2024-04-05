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ДНК тест шокував — що об'єднує Майкла Дугласа і Скарлетт Йоганссон

5 квітня 2024 11:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Скарлет Йоганссон і Майкл Дуглас родичі — зірки зробили ДНК-тест
Американська акторка Скарлетт Йоганссон. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас дізнався, що має спільне коріння з акторкою Скарлетт Йоханссон. Таке відкриття зробили в програмі "У пошуках свого коріння", з Генрі Луїс Гейтсом.

Про це пише CNN.

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Професійні генеалоги з'ясували, що Дуглас і Йоханссон "мають ідентичні ділянки ДНК на чотирьох різних хромосомах", які "сягають корінням в єврейські громади Східної Європи". При цьому цікаво, що Майкл Дуглас, має предків родом з України.

Майкл Дуглас
Американський актор Майкл Дуглас. Фото: REUTERS

Коли ведучий шоу "У пошуках свого коріння" Генрі Луїс Ґейтс розкрив цей зв'язок, Майкл Дуглас був шокований.

"Ви жартуєте? О, це дивовижно. Це круто. Це дуже круто. Я з нетерпінням чекаю на наступну зустріч зі Скарлетт", — додав актор.

Скарлет Йоганнсон
Американська акторка Скарлетт Йоганссон. Фото: REUTERS

З 2012 року американська програма "У пошуках коріння" виявила багато зіркових родичів. В одному з епізодів Джулія Робертс та Едвард Нортон дізналися, що вони двоюрідні брат та сестра, а Керрі Вашингтон була шокована новиною про те, що її народили від донора сперми.

Нагадаємо, ми раніше писали, що "Бетмен" Крістіан Бейл приголомшив неочікуваною зміною іміджу. А також американська співачка Lizzo оголосила про завершення музичної кар'єри через постійні знущання та критику.

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Голлівуд
вчені
Північна Америка
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