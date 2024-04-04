"Бетмен" Кристіан Бейл змінив імідж - фото

"Бетмен" Крістіан Бейл приголомшив неочікуваною зміною іміджу
Актор Крістіан Бейл змінив імідж. Зірка "Бетмена" поголив голову та засвітився під час сімейного виходу.
Про це пише Daily Mail.
Крістіан Бейл позбувся довгої шевелюри
50-річний актор знову продемонстрував свою лисину, коли вийшов у Вест-Віллідж у Нью-Йорку з дружиною Сібі Блажіч. Актор "Американського психопату" був одягнений у сині штани, чорну толстовку та куртку в тон. Сібі також була одягнена у сині джинси та чорну пухову куртку з шарфом Chanel.
Новий образ Бейла призначений для нового фільму про Франкенштейна. Він вперше був долучений до проекту ще в серпні, коли режисер Меггі Джилленхол знімала свій другий повнометражний фільм після свого дебютного фільму "Втрачена донька", який отримав визнання критиків. Актор зіграє Франкенштейна разом з Джессі Баклі, Аннет Бенінг, Пенелопою Крус і чоловіком Джилленхол Пітером Сарсгаардом.
Вважається, що виробництво розпочнеться найближчим часом.
"Я маю поголити голову наступного тижня для фільму. Я буду працювати з чудовою Меггі Джилленхол, Джессі Баклі та багатьма талановитими акторами", – сказав Бейл.
Акторові не чужа ретельна підготовка, він схуд, щоб зіграти Тревора Резніка у фільмі "Машиніст" 2004 року.
Йому також довелося знову набрати всю цю вагу, щоб знятися у фільмі "Бетмен: Початок" 2005 року, а також він схуд, щоб зіграти Дікі Еклунд у фільмі "Боєць" 2010 року.
Нещодавно Бейл дав свій голос в англійській версії японського мультфільму "Хлопчик і чапля". Він також зіграє головну роль у фільмі "Церква небезпечного життя", заснованому на реальній історії Джона Лі Бішопа, пастора церкви, який продав наркотики для мексиканського картелю. Зрештою його спіймали на кордоні в 2017 році та визнали винним, засудивши до п’яти років ув’язнення в 2018 році, хоча він відсидів лише три і був звільнений у 2021 році.
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