"Бетмен" Кристіан Бейл змінив імідж - фото

Актор Крістіан Бейл. Фото: instagram.com/christianbale_/

Актор Крістіан Бейл змінив імідж. Зірка "Бетмена" поголив голову та засвітився під час сімейного виходу.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Крістіан Бейл позбувся довгої шевелюри

50-річний актор знову продемонстрував свою лисину, коли вийшов у Вест-Віллідж у Нью-Йорку з дружиною Сібі Блажіч. Актор "Американського психопату" був одягнений у сині штани, чорну толстовку та куртку в тон. Сібі також була одягнена у сині джинси та чорну пухову куртку з шарфом Chanel.

Актор Крістіан Бейл з дружиною. Фото: BACKGRID

Актор Крістіан Бейл з дружиною. Фото: BACKGRID

Новий образ Бейла призначений для нового фільму про Франкенштейна. Він вперше був долучений до проекту ще в серпні, коли режисер Меггі Джилленхол знімала свій другий повнометражний фільм після свого дебютного фільму "Втрачена донька", який отримав визнання критиків. Актор зіграє Франкенштейна разом з Джессі Баклі, Аннет Бенінг, Пенелопою Крус і чоловіком Джилленхол Пітером Сарсгаардом.

Вважається, що виробництво розпочнеться найближчим часом.

"Я маю поголити голову наступного тижня для фільму. Я буду працювати з чудовою Меггі Джилленхол, Джессі Баклі та багатьма талановитими акторами", – сказав Бейл.

Акторові не чужа ретельна підготовка, він схуд, щоб зіграти Тревора Резніка у фільмі "Машиніст" 2004 року.

Йому також довелося знову набрати всю цю вагу, щоб знятися у фільмі "Бетмен: Початок" 2005 року, а також він схуд, щоб зіграти Дікі Еклунд у фільмі "Боєць" 2010 року.

Нещодавно Бейл дав свій голос в англійській версії японського мультфільму "Хлопчик і чапля". Він також зіграє головну роль у фільмі "Церква небезпечного життя", заснованому на реальній історії Джона Лі Бішопа, пастора церкви, який продав наркотики для мексиканського картелю. Зрештою його спіймали на кордоні в 2017 році та визнали винним, засудивши до п’яти років ув’язнення в 2018 році, хоча він відсидів лише три і був звільнений у 2021 році.

Нагадаємо, Селена Гомес змінила стрижку. А Меган Фокс вразила новим іміджем.