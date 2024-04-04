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"Бетмен" Крістіан Бейл приголомшив неочікуваною зміною іміджу

4 квітня 2024 11:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Бетмен" Кристіан Бейл змінив імідж - фото
Актор Крістіан Бейл. Фото: instagram.com/christianbale_/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Крістіан Бейл змінив імідж. Зірка "Бетмена" поголив голову та засвітився під час сімейного виходу.

Про це пише Daily Mail.

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50-річний актор знову продемонстрував свою лисину, коли вийшов у Вест-Віллідж у Нью-Йорку з дружиною Сібі Блажіч. Актор "Американського психопату" був одягнений у сині штани, чорну толстовку та куртку в тон. Сібі також була одягнена у сині джинси та чорну пухову куртку з шарфом Chanel.

 

Актор Крістіан Бейл з дружиною. Фото: BACKGRID
Актор Крістіан Бейл з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Актор Крістіан Бейл з дружиною. Фото: BACKGRID
Актор Крістіан Бейл з дружиною. Фото: BACKGRID

Новий образ Бейла призначений для нового фільму про Франкенштейна. Він вперше був долучений до проекту ще в серпні, коли режисер Меггі Джилленхол знімала свій другий повнометражний фільм після свого дебютного фільму "Втрачена донька", який отримав визнання критиків. Актор зіграє Франкенштейна разом з Джессі Баклі, Аннет Бенінг, Пенелопою Крус і чоловіком Джилленхол Пітером Сарсгаардом.

 

Вважається, що виробництво розпочнеться найближчим часом.

"Я маю поголити голову наступного тижня для фільму. Я буду працювати з чудовою Меггі Джилленхол, Джессі Баклі та багатьма талановитими акторами", – сказав Бейл.

Акторові не чужа ретельна підготовка, він схуд, щоб зіграти Тревора Резніка у фільмі "Машиніст" 2004 року.

 

Йому також довелося знову набрати всю цю вагу, щоб знятися у фільмі "Бетмен: Початок" 2005 року, а також він схуд, щоб зіграти Дікі Еклунд у фільмі "Боєць" 2010 року.

Нещодавно Бейл дав свій голос в англійській версії японського мультфільму "Хлопчик і чапля". Він також зіграє головну роль у фільмі "Церква небезпечного життя", заснованому на реальній історії Джона Лі Бішопа, пастора церкви, який продав наркотики для мексиканського картелю. Зрештою його спіймали на кордоні в 2017 році та визнали винним, засудивши до п’яти років ув’язнення в 2018 році, хоча він відсидів лише три і був звільнений у 2021 році.

Нагадаємо, Селена Гомес змінила стрижку. А Меган Фокс вразила новим іміджем.

імідж
Крістіан Бейл
закордонні зірки
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