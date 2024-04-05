Скарлет Йоханссон и Майкл Дуглас родственники — звезды сделали ДНК тест

Американская актриса Скарлетт Йоганссон. Фото: REUTERS

Известный голливудский актер Майкл Дуглас узнал, что имеет общие корни с актрисой Скарлетт Йоханссон. Такое открытие сделали в программе "В поисках своих корней", с Генри Луисом Гейтсом.

Об этом пишет CNN.

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Профессиональные генеалоги выяснили, что Дуглас и Йоханссон "имеют идентичные участки ДНК на четырех разных хромосомах", которые "уходят корнями в еврейские общины Восточной Европы". При этом интересно, что Майкл Дуглас имеет предков родом из Украины.

Американский актер Майкл Дуглас. Фото: REUTERS

Когда ведущий шоу "В поисках своих корней" Генри Луис Гейтс раскрыл эту связь, Майкл Дуглас был в шоке.

"Вы шутите? О, это удивительно. Это круто. Это очень круто. Я с нетерпением жду следующей встречи со Скарлетт", — добавил актер.

Американская актриса Скарлетт Йоганссон. Фото: REUTERS

С 2012 года американская программа "В поисках корней" обнаружила многих звездных родственников. В одном из эпизодов Джулия Робертс и Эдвард Нортон узнали, что они двоюродные брат и сестра, а Керри Вашингтон была шокирована новостью о том, что её родили от донора спермы.

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