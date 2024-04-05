Скарлет Йоханссон и Майкл Дуглас родственники — звезды сделали ДНК тест

ДНК тест шокировал — что объединяет Майкла Дугласа и Скарлетт Йоганссон
Известный голливудский актер Майкл Дуглас узнал, что имеет общие корни с актрисой Скарлетт Йоханссон. Такое открытие сделали в программе "В поисках своих корней", с Генри Луисом Гейтсом.
Об этом пишет CNN.
Майкл Дуглас и Скарлетт Иогансон оказались далекими родственниками
Профессиональные генеалоги выяснили, что Дуглас и Йоханссон "имеют идентичные участки ДНК на четырех разных хромосомах", которые "уходят корнями в еврейские общины Восточной Европы". При этом интересно, что Майкл Дуглас имеет предков родом из Украины.
Когда ведущий шоу "В поисках своих корней" Генри Луис Гейтс раскрыл эту связь, Майкл Дуглас был в шоке.
"Вы шутите? О, это удивительно. Это круто. Это очень круто. Я с нетерпением жду следующей встречи со Скарлетт", — добавил актер.
С 2012 года американская программа "В поисках корней" обнаружила многих звездных родственников. В одном из эпизодов Джулия Робертс и Эдвард Нортон узнали, что они двоюродные брат и сестра, а Керри Вашингтон была шокирована новостью о том, что её родили от донора спермы.
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