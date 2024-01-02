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Дочка Фреймут продемонструвала пишні форми у леопардовій сукні

2 січня 2024 14:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Дочка Фреймут продемонструвала пишні форми у леопардовій сукні
Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

17-річна донька ведучої Ольги Фреймут похизувалася пишними формами, які підкреслила обтислою леопардовою сукнею. У такому вигляді дівчина крутилася перед дзеркалом. 

Фото опублікувала в Instagram.

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Новорічний образ 

17-річна донька Ольги Фреймут — Злата Мітчелл — вкотре показалася у звабливому образі. Дівчина святкувала Новий рік в Іспанії і для цієї ночі обрала обтислу сукню з леопардовим принтом. 

 

Воно підкреслило пишні форми Злати. Донька Фреймут, яка ще й нещодавно перефарбувала волосся і стала шатенкою, показалася з різних боків. 

 

Злата Мітчел
Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Образ доповнила босоніжками на підборах і золотистими прикрасами. 

У дописі Злата висловила сподівання, що 2024 рік її не підведе. 

 

Злата Мітчел
Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"2024 рік не може підвести мене. Дякую всім за те, що ви є в моєму житті", — написала Мітчелл. 

У коментарях прихильники зауважили, що дівчина має шикарний вигляд. 

Нагадаємо, донька Ольги Фреймут похизувалася своїм американським хлопцем. 

Також ми писали, що Оля Фреймут показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру.

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