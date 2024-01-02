Дочка Фреймут продемонструвала пишні форми у леопардовій сукні

Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

17-річна донька ведучої Ольги Фреймут похизувалася пишними формами, які підкреслила обтислою леопардовою сукнею. У такому вигляді дівчина крутилася перед дзеркалом.

Фото опублікувала в Instagram.

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17-річна донька Ольги Фреймут — Злата Мітчелл — вкотре показалася у звабливому образі. Дівчина святкувала Новий рік в Іспанії і для цієї ночі обрала обтислу сукню з леопардовим принтом.

Воно підкреслило пишні форми Злати. Донька Фреймут, яка ще й нещодавно перефарбувала волосся і стала шатенкою, показалася з різних боків.

Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Образ доповнила босоніжками на підборах і золотистими прикрасами.

У дописі Злата висловила сподівання, що 2024 рік її не підведе.

Донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"2024 рік не може підвести мене. Дякую всім за те, що ви є в моєму житті", — написала Мітчелл.

У коментарях прихильники зауважили, що дівчина має шикарний вигляд.

Нагадаємо, донька Ольги Фреймут похизувалася своїм американським хлопцем.

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