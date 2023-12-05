Донька Ольги Фреймут похизувалася своїм американським хлопцем

Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

17-річна Злата Мітчелл показала свою фотографію з хлопцем. Відомо, що він американець.

Донька Фреймут виклала сторіс у соцмережах.

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Донька відомої телеведучої та викладачки з етикету Ольги Фреймут поділилася романтичним знімком з темноволосим парубком. Вони відвідали один з дорогих американських магазинів та зафіксували свою прогулянку у дзеркалі.

Злата Мітчелл з коханим Оскаром. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Зізналась дівчина, що вже має дорослі стосунки з хлопцем, у травні 2022 року. Ольга Фреймут очевидно знайома та схвалює стосунки з парубком, адже коментує його дописи в соцмережах.

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