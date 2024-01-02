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Дочь Фреймут продемонстрировала пышные формы в леопардовом платье

2 января 2024 14:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Дочь Фреймут продемонстрировала пышные формы в леопардовом платье
Дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

17-летняя дочь ведущей Ольги Фреймут похвасталась пышными формами, которые подчеркнула облегающим леопардовым платьем. В таком виде девушка крутилась перед зеркалом.

Фото опубликовала в Instagram.

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17-летняя дочь Ольги Фреймут — Злата Митчелл — в очередной раз показалась в обольстительном образе. Девушка праздновала Новый год в Испании и для этой ночи выбрала облегающее платье с леопардовым принтом.

 

Оно подчеркнуло пышные формы Златы. Дочь Фреймут, которая еще недавно перекрасила волосы и стала шатенкой, показалась с разных сторон.

 

Злата Митчел
Дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Образ дополнила босоножками на каблуке и золотистыми украшениями.

В публикации Злата выразила надежду, что 2024 год ее не подведет.

 

Злата Митчел
Дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"2024 год не может подвести меня. Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни", — написала Митчелл.

В комментариях поклонники заметили, что девушка выглядит шикарно.

Напомним, дочь Ольги Фреймут похвасталась своим американским парнем.

Также мы писали, что Оля Фреймут показала мужчину, с которым обнималась в отеле на камеру.

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