Дочь Фреймут продемонстрировала пышные формы в леопардовом платье
17-летняя дочь ведущей Ольги Фреймут похвасталась пышными формами, которые подчеркнула облегающим леопардовым платьем. В таком виде девушка крутилась перед зеркалом.
Фото опубликовала в Instagram.
Новогодний образ
17-летняя дочь Ольги Фреймут — Злата Митчелл — в очередной раз показалась в обольстительном образе. Девушка праздновала Новый год в Испании и для этой ночи выбрала облегающее платье с леопардовым принтом.
Оно подчеркнуло пышные формы Златы. Дочь Фреймут, которая еще недавно перекрасила волосы и стала шатенкой, показалась с разных сторон.
Образ дополнила босоножками на каблуке и золотистыми украшениями.
В публикации Злата выразила надежду, что 2024 год ее не подведет.
"2024 год не может подвести меня. Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни", — написала Митчелл.
В комментариях поклонники заметили, что девушка выглядит шикарно.
Напомним, дочь Ольги Фреймут похвасталась своим американским парнем.
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