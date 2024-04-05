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Дочка онкохворої Заворотнюк непрямо підтвердила, що акторка впала у кому

5 квітня 2024 16:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анастасія Заворотнюк перебуває у комі — деталі
Російська акторка Анастасія Заворотнюк. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Cтарша донька відомої російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк — Анна напередодні дня народження артистки залишила Росію. Зірку також не привітали зі святом рідні та близькі, а тому у шанувальників з'явилась підозра, що акторка зараз перебуває у комі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Анастасія Заворотнюк перебуває у важкому стані

Онкохворій акторці 3 квітня виповнилося 53 роки, але ніхто з її близьких вперше за довгий час не привітав її в соціальних мережах.

Шанувальники припустили, що зірка зараз перебуває у важкому стані та без свідомості. Чутки про те, що зірка російського кіно зараз знаходиться у комі, підігрів дивний вчинок її старшої доньки Анни.

Заворотнюк с дочкой
Російська акторка Анастасія Заворотнюк з донькою Анною. Фото: росЗМІ

Вона напередодні дня народження Заворотнюк залишила Москву і повернулася до чоловіка в Дубай. Коли близька людина важко хворіє, вона потребує підтримки кожної миті, а особливо, у свій день народження.

Вдома з Анастасією, як і раніше, залишаються її мама Валентина Борисівна, чоловік Петро Чернишов і молодша дочка Міла. Однак вони не ведуть соцмережі та не спілкуються з журналістами.

Заворотнюк с дочкой
Російська акторка Анастасія Заворотнюк з донькою Анною. Фото: росЗМІ

У 2018 році в Анастасії Заворотнюк діагностували гліобластому — рак головного мозку, та зараз мало що відомо про її стан. Її стан іноді коментує старша донька Анна, використовуючи узагальнені звороти: "Хворіє дуже сильно, мені важко навіть у житті обговорювати цю тему, хоч і минуло п'ять років. Дуже болить у грудях...".

Нагадаємо, ми раніше писали, що російська оперна співачка Марія Максакова шкодує про те, що не задушила Путіна на побаченні. А також  син популярного голлівудського актора Стівена Сігала, який обожнює президента РФ Володимира Путіна, одружився з російською моделлю Айрін Даниловою.

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