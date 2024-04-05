Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила, что актриса впала в кому arrow

Дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила, что актриса впала в кому

5 апреля 2024 16:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анастасия Заворотнюк находится в коме.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Старшая дочь известной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк — Анна накануне дня рождения артистки покинула Россию. Звезду также не поздравили с праздником родные и близкие, поэтому у поклонников появилось подозрение, что актриса сейчас находится в коме.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии

Онкобольной актрисе 3 апреля исполнилось 53 года, но никто из ее близких впервые за долгое время не поздравил ее в социальных сетях.

Поклонники предположили, что звезда сейчас находится в тяжелом состоянии и без сознания. Слухи о том, что звезда российского кино сейчас находится в коме, подогрел странный поступок е старшей дочери Анны.

Заворотнюк с дочерью
Российская актриса Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: росСМИ

Она накануне дня рождения Заворотнюк покинула Москву и вернулась к мужу в Дубай. Когда близкий человек тяжело болеет, он нуждается в поддержке каждый миг, а особенно, в свой день рождения.

Дома с Анастасией по-прежнему остаются ее мама Валентина Борисовна, муж Петр Чернышев и младшая дочь Мила. Однако они не ведут соцсети и не общаются с журналистами.

Заворотнюк с дочерью
Российская актриса Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: росСМИ

В 2018 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — рак головного мозга и сейчас мало известно о ее состоянии. Ее состояние иногда комментирует старшая дочь Анна, используя обобщенные фразы: "Болеет очень сильно, мне трудно даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. Очень болит в груди...".

Напомним, мы ранее писали, что российская оперная певица Мария Максакова сожалеет, что не задушила Путина на свидании. А также сын популярного голливудского актера Стивена Сигала, обожающего президента РФ Владимира Путина, женился на российской модели Айрин Даниловой.

больницы
болезнь
рак
семья
поздравления
Анастасия Заворотнюк
слухи
день рождения
российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым