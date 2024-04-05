Анастасия Заворотнюк находится в коме.

Дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила, что актриса впала в кому
Старшая дочь известной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк — Анна накануне дня рождения артистки покинула Россию. Звезду также не поздравили с праздником родные и близкие, поэтому у поклонников появилось подозрение, что актриса сейчас находится в коме.
Об этом пишут российские СМИ.
Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии
Онкобольной актрисе 3 апреля исполнилось 53 года, но никто из ее близких впервые за долгое время не поздравил ее в социальных сетях.
Поклонники предположили, что звезда сейчас находится в тяжелом состоянии и без сознания. Слухи о том, что звезда российского кино сейчас находится в коме, подогрел странный поступок е старшей дочери Анны.
Она накануне дня рождения Заворотнюк покинула Москву и вернулась к мужу в Дубай. Когда близкий человек тяжело болеет, он нуждается в поддержке каждый миг, а особенно, в свой день рождения.
Дома с Анастасией по-прежнему остаются ее мама Валентина Борисовна, муж Петр Чернышев и младшая дочь Мила. Однако они не ведут соцсети и не общаются с журналистами.
В 2018 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — рак головного мозга и сейчас мало известно о ее состоянии. Ее состояние иногда комментирует старшая дочь Анна, используя обобщенные фразы: "Болеет очень сильно, мне трудно даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. Очень болит в груди...".
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