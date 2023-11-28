Віра Брежнєва на концерті в Києві — що про це каже Слава Дьомін

Українська співачка Віра Брежнєва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український радіоведучий і блогер Слава Дьомін висловився щодо виступу співачки Віри Брежнєвої у Києві. Чоловік прокоментував участь популярної артистки у записі новорічної програми на одному з телеканалів.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про виступ Віри Брежнєвої у Києві

Український ведучий зазначив, що співачка Віра Брежнєва досить неочікувано з’явилася на виступі на київській сцені, адже на афіші організатори не вказали, що вона буде на концерті. Дьомін додав, що співачка виконала україномовні пісню, адже від російськомовних вона відмовилася.

"Віра Брежнєва неочікувано з’явилася на концерті у Києві на записі новорічної програми на одному з телеканалів. На афіші були топові артисти, а от Віру Брежнєву на афіші не розмістили. Віра виступила зі своєю піснею з нового україномовного альбому, російськомовні пісні вона принципово не випускає", — зазначив Слава Дьомін.

Слава Дьомін про Віру Брежнєву. Фото: скриншот з YouTube

Також блогер додав, що цю ситуацію прокоментувала українська співачка Анастасія Приходько, яка зазначила, що Віру не покликали на цей концерт через те, що знали, що буде скандал.

"На це відреагувала Анастасія Приходько. Настя із сарказмом поставилася до виступу Брежнєвої і заявила, що її на цей концерт не покликали. За словами Насті, організатори знали, що буде скандал. Ще Приходько каже, що знає, що багато артистів відмовилися брати участь у цьому концерті", — також додав український радіоведучий.

Виступ Віри Брежнєвої на концерті в Києві

Нещодавно у Києві знімали новорічну програму "Музична платформа", в якій брали участь різні зірки. Також на сцені заспівала і Віра Брежнєва, хоча її в афіші ніхто не вказував. Цей виступ неабияк розлютив українців, адже співачка, яка народилася на Дніпропетровщині, жила і працювала в Росії.

Виступ Віри Брежнєвої у Києві. Фото: скриншот зі сторінки "muzvar.ua" в Instagram

На початку вторгнення вона зі своїм колишнім чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе, переїхала до Європи і багато часу проводила в Польщі, займаючись волонтерством. Згодом стало відомо про завершення співпраці та розлучення з Меладзе, а тепер вона повертається до шоу-бізнесу України.

Співачка Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе. Фото: скриншот з YouTube

Реакція Анастасії Приходько на виступ Віри Брежнєвої у Києві

На виступ української співачки відреагувала Настя Приходько, яка пояснила, чому її не покликали на концерт.

"Бачите, як цікаво. В афішах вона не була вказана. Вона була вказана там, де "і купа зіркових гостей". Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас вітатиму з Новим роком, мене там немає. Тому що вони знали, що це буде скандал", — зазначила Анастасія Приходько.

Коментар Анастасії Приходько щодо виступу Віри Брежнєвої у Києві. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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