Вера Брежнева на концерте в Киеве — что об этом говорит Слава Демин

Украинская певица Вера Брежнева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский радиоведущий и блогер Слава Демин высказался по поводу выступления певицы Веры Брежневой в Киеве. Мужчина прокомментировал участие популярной артистки в записи новогодней программы на одном из телеканалов.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Украинский ведущий отметил, что певица Вера Брежнева довольно неожиданно появилась на выступлении на киевской сцене, ведь на афише организаторы не указали, что она будет на концерте. Демин добавил, что певица исполнила украиноязычную песню, ведь от русскоязычных она отказалась.

"Вера Брежнева неожиданно появилась на концерте в Киеве на записи новогодней программы на одном из телеканалов. На афише были топовые артисты, а вот Веру Брежневу на афише не разместили. Вера выступила со своей песней из нового украиноязычного альбома, русскоязычные песни она принципиально не выпускает", — отметил Слава Демин.

Слава Демин о Вере Брежневой. Фото: скриншот с YouTube

Также блогер добавил, что эту ситуацию прокомментировала украинская певица Анастасия Приходько, которая отметила, что Веру не позвали на этот концерт из-за того, что знали, что будет скандал.

"На это отреагировала Анастасия Приходько. Настя с сарказмом отнеслась к выступлению Брежневой и заявила, что ее на этот концерт не позвали. По словам Насти, организаторы знали, что будет скандал. Еще Приходько говорит, что знает, что многие артисты отказались принимать участие в этом концерте", — также добавил украинский радиоведущий.

Выступление Веры Брежневой на концерте в Киеве

Недавно в Киеве снимали новогоднюю программу "Музыкальная платформа", в которой участвовали разные звезды. Также на сцене спела и Вера Брежнева, хотя ее в афише никто не указывал. Это выступление сильно разозлило украинцев, ведь певица, которая родилась в Днепропетровской области, жила и работала в России.

Выступление Веры Брежневой в Киеве. Фото: скриншот со страницы "muzvar.ua" в Instagram

В начале вторжения она со своим бывшим мужем, продюсером Константином Меладзе переехала в Европу и много времени проводила в Польше, занимаясь волонтерством. Впоследствии стало известно о завершении сотрудничества и о разводе с Меладзе, а теперь она возвращается в шоу-бизнес Украины.

Певица Вера Брежнева с Константином Меладзе. Фото: скриншот с YouTube

Реакция Анастасии Приходько на выступление Веры Брежневой в Киеве

На выступление украинской певицы отреагировала Настя Приходько, объяснившая, почему ее не позвали на концерт.

"Видите, как интересно. В афишах она не была указана. Она была указана там, где "и куча звездных гостей". Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они меня хорошо знают. Я не буду поздравлять вас с Новым годом, меня там нет. Потому что они знали, что это будет скандал", — отметила Анастасия Приходько.

Комментарий Анастасии Приходько касательно выступления Веры Брежневой в Киеве. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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