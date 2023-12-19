Оксана Байрак зізналася, що сумує за Україною — реакція Слави Дьоміна

Відома українська режисерка Оксана Байрак. Фото: Instagram Оксани Байрак

Український радіоведучий і блогер Слава Дьомін висловився про відому телезірку Оксану Байрак, яка зараз живе за кордоном. Чоловік прокоментував слова режисерки, яка сказала, що зараз дуже сумує за своєю Батьківщиною.

Свій коментар Слава Дьомін дав на каналі в YouTube.

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Відомий ведучий заявив, що зараз режисерка, сценаристка і акторка Оксана Байрак живе за кордоном. Він зазначив, що нещодавно ведуча вийшла в прямий ефір зі своїми підписниками в соціальній мережі Instagram, де заспівала українською і заявила, що сумує за Батьківщиною.

Режисерка Оксана Байрак у прямому ефірі. Фото: скриншот з Instagram

"Оксаночка зараз живе за кордоном і дуже сумує за своєю Батьківщиною. Режисерка вийшла в прямий ефір у себе в Instagram і почала співати українські пісні, і розповідати, як їй важко і як вона хоче додому. Ще Оксанка побажала всім, хто відкриває на неї рота, кохати свою рідну неньку так, як вона її кохає. А кохає Оксана неньку неймовірно. Зокрема, розповідає про ф*шистів в Україні та хвалить дядю в бункері", — зазначив Слава Дьомін.

Слава Дьомін про Оксану Байрак. Фото: скриншот з YouTube

Також український ведучий нагадав Оксані Байрак, що з Росії до України ніяк не можна потрапити зараз. Він впевнений у тому, що сама режисерка точно знає, чому так.

"До речі, щодо бажання повернутися до України, хочу нагадати Оксані, що поїзди і літаки від алкоголіків до нас вже не їздять і не літають. Думаю, Оксана знає, чому. І ф*шисти явно не в Україні", — також додав український радіоведучий Слава Дьомін.

Де зараз Оксана Байрак

Після початку повномасштабної війни в Україні відома режисерка продовжила виступати за Росію. Люди думали, що Оксана Байрак перебуває в Одесі, але блогерка Аліна Доротюк показала фотографії зі Stories, де можна побачити, що режисерка в Росії.

"І поки ми думаємо-гадаємо, куди ж зникла режисерка Оксана Байрак, вона насолоджується часом у російському Санкт-Петербурзі. Сподіваюся, не повернеться. До слова, для українських користувачів сторінка Байрак в Instagram закрита", — зазначила Аліна Доротюк.

Блогерка Аліна Доротюк про Оксану Байрак. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська режисерка Оксана Байрак знімає свій серіал у Росії.

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