Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Демин высказался о желании Байрак вернуться в Украину arrow

Демин высказался о желании Байрак вернуться в Украину

19 декабря 2023 16:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оксана Байрак призналась, что скучает по Украине — реакция Славы Демина
Известный украинский режиссер Оксана Байрак. Фото: Instagram Оксаны Байрак
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин высказался об известной телезвезде Оксане Байрак, которая сейчас живет за границей. Мужчина прокомментировал слова режиссера, которая сказала, что сейчас очень скучает по своей Родине.

Свой комментарий Слава Демин дал на канале в YouTube.

Читайте также:

Слава Демин об Оксане Байрак

Известный ведущий заявил, что сейчас режиссер, сценарист и актриса Оксана Байрак живет за границей. Он отметил, что недавно ведущая вышла в прямой эфир со своими подписчиками в социальной сети Instagram, где спела на украинском и заявила, что скучает по Родине.

Оксана Байрак в прямом эфире
Режиссер Оксана Байрак в прямом эфире. Фото: скриншот из Instagram

"Оксаночка сейчас живет за границей и очень скучает по своей Родине. Режиссер вышла в прямой эфир у себя в Instagram и начала петь украинские песни, и рассказывать, как ей тяжело и как она хочет домой. Еще Оксанка пожелала всем, кто открывает на нее рот, любить свою неньку так, как она ее любит. А любит Оксана неньку невероятно. В частности, рассказывает о ф*шистах в Украине и хвалит дядю в бункере", — отметил Слава Демин.

Слава Демин об Оксане Байрак
Слава Демин об Оксане Байраке. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский ведущий напомнил Оксане Байрак, что из России в Украину никак нельзя попасть сейчас. Он уверен в том, что сам режиссер точно знает, почему так.

"Кстати, по поводу желания вернуться в Украину, хочу напомнить Оксане, что поезда и самолеты от алкоголиков к нам уже не ездят и не летают. Думаю, Оксана знает, почему. И ф*шисты явно не в Украине", — также добавил украинский радиоведущий Слава Демин.

Где сейчас Оксана Байрак

После начала полномасштабной войны в Украине известный режиссер продолжил выступать за Россию. Люди думали, что Оксана Байрак находится в Одессе, но блогерша Алина Доротюк показала фотографии со Stories, где можно увидеть, что режиссер в России.

"И пока мы думаем-гадаем, куда же исчез режиссер Оксана Байрак, она наслаждается временем в российском Санкт-Петербурге. Надеюсь, не вернется. К слову, для украинских пользователей страница Байрак в Instagram закрыта", — отметила Алина Доротюк.

Публикация по каналу Алины Доротюк
Блогерша Алина Доротюк об Оксане Байрак. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинский режиссер Оксана Байрак снимает свой сериал в России.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Наталья Васько призналась, что Оксана Байрак считала Крым российским.

Также мы сообщали о том, как пластическая операция изменила внешность режиссера Оксаны Байрак.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме