Оксана Байрак призналась, что скучает по Украине — реакция Славы Демина

Известный украинский режиссер Оксана Байрак. Фото: Instagram Оксаны Байрак

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин высказался об известной телезвезде Оксане Байрак, которая сейчас живет за границей. Мужчина прокомментировал слова режиссера, которая сказала, что сейчас очень скучает по своей Родине.

Свой комментарий Слава Демин дал на канале в YouTube.

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Известный ведущий заявил, что сейчас режиссер, сценарист и актриса Оксана Байрак живет за границей. Он отметил, что недавно ведущая вышла в прямой эфир со своими подписчиками в социальной сети Instagram, где спела на украинском и заявила, что скучает по Родине.

Режиссер Оксана Байрак в прямом эфире. Фото: скриншот из Instagram

"Оксаночка сейчас живет за границей и очень скучает по своей Родине. Режиссер вышла в прямой эфир у себя в Instagram и начала петь украинские песни, и рассказывать, как ей тяжело и как она хочет домой. Еще Оксанка пожелала всем, кто открывает на нее рот, любить свою неньку так, как она ее любит. А любит Оксана неньку невероятно. В частности, рассказывает о ф*шистах в Украине и хвалит дядю в бункере", — отметил Слава Демин.

Слава Демин об Оксане Байраке. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский ведущий напомнил Оксане Байрак, что из России в Украину никак нельзя попасть сейчас. Он уверен в том, что сам режиссер точно знает, почему так.

"Кстати, по поводу желания вернуться в Украину, хочу напомнить Оксане, что поезда и самолеты от алкоголиков к нам уже не ездят и не летают. Думаю, Оксана знает, почему. И ф*шисты явно не в Украине", — также добавил украинский радиоведущий Слава Демин.

Где сейчас Оксана Байрак

После начала полномасштабной войны в Украине известный режиссер продолжил выступать за Россию. Люди думали, что Оксана Байрак находится в Одессе, но блогерша Алина Доротюк показала фотографии со Stories, где можно увидеть, что режиссер в России.

"И пока мы думаем-гадаем, куда же исчез режиссер Оксана Байрак, она наслаждается временем в российском Санкт-Петербурге. Надеюсь, не вернется. К слову, для украинских пользователей страница Байрак в Instagram закрыта", — отметила Алина Доротюк.

Блогерша Алина Доротюк об Оксане Байрак. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинский режиссер Оксана Байрак снимает свой сериал в России.

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