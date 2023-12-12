Батько Катерини Репяхової подав на неї до суду — коментар Слави Дьоміна

Блогерка Катерина Репяхова на вулиці. Фото: Instagram Катерини Репяхової

Молода українська блогерка і дружина популярного співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла про проблеми у своїй сім’ї. Зокрема, молода кохана відомого українського артиста зізналася, що її рідний батько подав на неї до суду.

Коментар на цю тему дав Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Батько Катерини Репяхової подав на неї до суду

Український радіоведучий Слава Дьомін зазначив, що сама Катерина Репяхова стверджує, що зараз вона не спілкується з рідним батьком, хоча у дитинстві він її дуже любив. Також він стверджує, що востаннє вона з ним спілкувалася, коли він подав на неї до суду.

"Стосунки у Каті з батьком зараз ніякі, хоча, як каже сама блогерка, в дитинстві він її дуже любив. Але зараз ні її, ні родини для батька не існує, і Репяхова не знає, чому. За словами Катерини, батько навіть не привітав її з народженням сина Михасика, а спілкувалася вона востаннє з ним лише через те, що тато подав на неї до суду. До речі, суд Катерина виграла, а батько привітав з цим її", — зазначив Слава Дьомін.

Ведучий Слава Дьомін про Катерину Репяхову. Фото: скриншот з YouTube

За словами відомого ведучого, раніше сім’я блогерки Катерини Репяхової займалася обробкою дерева, але згодом компанія збанкрутувала. Більш того, він додав, що батько Катерини навіть хотів відсудити квартиру, яка знаходиться у Дніпрі.

"Раніше родина займалася деревообробною справою, але підприємство збанкрутувало, і чоловік перестав спілкуватися з власними дітьми. Навіть хотів відсудити квартиру, яка розташована в Дніпрі. Звичайно, ми з вами не чули іншої версії, але я як людина, на яку подала до суду власна матір, не розумію таких батьків", — також додав український ведучий.

Стосунки Катерини Репяхової з рідним батьком

Нещодавно дружина Віктора Павліка вирішила розкрити певні деталі своєї сім’ї. Зокрема, дівчина розповіла про те, що вона не спілкується зараз з рідним батьком, хоча у дитинстві він дуже любив свою доньку. Більш того, тато навіть не привітав з народженням свого онука, якого ніколи не бачив.

"Тато ніколи не бачив Мішу і навіть не привітав з народженням сина. Хоча в дитинстві він дуже мене любив і умовляв маму народити йому третю дитину. Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не питайте. Якби я знала, я би відповіла", — зазначила Катерина Репяхова.

Stories дружини Віктора Павліка Катерини Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

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