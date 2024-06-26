Зірка Жіночого Кварталу Ірина Сопонару просила гостей на весіллі замість квітів донатити на ЗСУ

Ірина Сопонару зі своїм коханим Різом на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка, комікеса і учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару в інтерв’ю розповіла про своє весілля. Зірка телебачення зізналася, про що вона попросила гостей, яких вони з коханим запрошували на найважливішу подію в її житті.

Інтерв’ю з Іриною Сопонару оприлюднила Аліна Доротюк на своєму каналі в YouTube.

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Ірина Сопонару про весілля з іноземцем

Відома українська акторка розкрила подробиці свого весілля з коханим-іноземцем Різом. Зокрема, Ірина зізналася, що замість квітів на весілля вони з коханим попросили гостей зробити донати на українську армію.

Ірина Сопонару та її коханий Різ на інтерв'ю з Аліною Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Спочатку акторка хотіла віддати ці гроші військовим, але віддала їх декільком притулкам, де піклуються про тварин.

"Я подумала, що квіти — це, якраз, той момент, яким можна пожертвувати сьогодні. І ми подумали, шо це буде гарна ідея, все одно, всі б витратили ці гроші, навіщо їх витрачати на квіти, коли можна задонатити на якийсь кейс. Чесно, я хотіла військовим задонатити, тому що завдяки військовим це весілля сталося, цього дня ще не було жодної тривоги, так пощастило, але є декілька притулків, яким ми допомагаємо, я не могла пройти повз", — наголосила Ірина Сопонару.

Весілля Ірини Сопонару з іноземцем

Не так давно в зірки "Жіночого Кварталу" Ірини Сопонару відбулося весілля з коханим з Великої Британії Різом. Захід вони провели у Києві, одягнувши наряди в українському стилі. Ірина грала весілля в довгій сукні з відкритим декольте, а її коханий Різ — в українській вишиванці. Відомо, що вдруге молодята хочуть зіграти весілля за кордоном.

Весільна фотосесія Ірини Сопонару та її коханого Різа. Фото: Instagram Ірини Сопонару

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