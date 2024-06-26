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Донати замість квітів — Сопонару зізналася, про що просила гостей на весіллі

26 червня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Зірка Жіночого Кварталу Ірина Сопонару просила гостей на весіллі замість квітів донатити на ЗСУ
Ірина Сопонару зі своїм коханим Різом на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська акторка, комікеса і учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару в інтерв’ю розповіла про своє весілля. Зірка телебачення зізналася, про що вона попросила гостей, яких вони з коханим запрошували на найважливішу подію в її житті.

Інтерв’ю з Іриною Сопонару оприлюднила Аліна Доротюк на своєму каналі в YouTube.

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Ірина Сопонару про весілля з іноземцем

Відома українська акторка розкрила подробиці свого весілля з коханим-іноземцем Різом. Зокрема, Ірина зізналася, що замість квітів на весілля вони з коханим попросили гостей зробити донати на українську армію.

Ирина Сопонару и ее любимый Риз на интервью с Алиной Доротюк
Ірина Сопонару та її коханий Різ на інтерв'ю з Аліною Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Спочатку акторка хотіла віддати ці гроші військовим, але віддала їх декільком притулкам, де піклуються про тварин.

"Я подумала, що квіти — це, якраз, той момент, яким можна пожертвувати сьогодні. І ми подумали, шо це буде гарна ідея, все одно, всі б витратили ці гроші, навіщо їх витрачати на квіти, коли можна задонатити на якийсь кейс. Чесно, я хотіла військовим задонатити, тому що завдяки військовим це весілля сталося, цього дня ще не було жодної тривоги, так пощастило, але є декілька притулків, яким ми допомагаємо, я не могла пройти повз", — наголосила Ірина Сопонару.

Весілля Ірини Сопонару з іноземцем

Не так давно в зірки "Жіночого Кварталу" Ірини Сопонару відбулося весілля з коханим з Великої Британії Різом. Захід вони провели у Києві, одягнувши наряди в українському стилі. Ірина грала весілля в довгій сукні з відкритим декольте, а її коханий Різ — в українській вишиванці. Відомо, що вдруге молодята хочуть зіграти весілля за кордоном.

Свадебная фотосессия Ирины Сопонару и ее любимого Риза
Весільна фотосесія Ірини Сопонару та її коханого Різа. Фото: Instagram Ірини Сопонару

Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі розкритикували новий образ акторки Ірини Сопонару. 

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару наважилася на серйозну операцію. 

Також ми повідомляли про те, що акторка Ірина Сопонару розповіла про свої заробітки і витрати.

шоу-бізнес
українські зірки
"Жіночий квартал"
Ірина Сопонару

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