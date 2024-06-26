Звезда Женского Квартала Ирина Сопонару просила гостей на свадьбе вместо цветов донатить на ВСУ

Ирина Сопонару со своим любимым Ризом на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса, комик и участница "Женского квартала" Ирина Сопонару в интервью рассказала о своей свадьбе. Звезда телевидения призналась, о чем она попросила гостей, которых они с любимым приглашали на самое важное событие в ее жизни.

Интервью с Ириной Сопонару обнародовала Алина Доротюк на своем канале в YouTube.

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Известная украинская актриса раскрыла подробности своей свадьбы с любимым-иностранцем Ризом. В частности, Ирина призналась, что вместо свадебных цветов они с любимым попросили гостей сделать донаты на украинскую армию.

Ирина Сопонару и ее любимый Риз на интервью с Алиной Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Сначала актриса хотела отдать эти деньги военным, но отдала их нескольким приютам, где заботятся о животных.

"Я подумала, что цветы — это как раз тот момент, которым можно пожертвовать сегодня. И мы подумали, что это будет хорошая идея, все равно, все бы потратили эти деньги, зачем их тратить на цветы, когда можно задонатить на какой-нибудь кейс.Честно, я хотела военным задонатить, потому что благодаря военным эта свадьба произошла, в этот день еще не было никакой тревоги, так повезло, но есть несколько приютов, которым мы помогаем, я не могла пройти мимо", — подчеркнула Ирина Сопонару.

Свадьба Ирины Сопонару с иностранцем

Не так давно у звезды "Женского Квартала" Ирины Сопонару состоялась свадьба с любимым из Великобритании Ризом. Мероприятие они провели в Киеве, надев наряды в украинском стиле. Ирина играла свадьбу в длинном платье с открытым декольте, а ее любимый Риз — в украинской вышиванке. Известно, что второй раз молодожены хотят сыграть свадьбу за границей.

Свадебная фотосессия Ирины Сопонару и ее любимого Риза. Фото: Instagram Ирины Сопонару

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