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Донька Брюса Вілліса вперше за багато років показала обличчя без філерів

25 березня 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Брюса Вілліса вперше за багато років показала обличчям без філерів
Донька Брюса Вілліса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочка актора Брюса Вілліса Таллула Вілліс розповіла, що нещодавно видалила філери на обличчі. Дівчина зізналася, що їй важко боротися з думками, що чим більше вона вдасться до маніпуляцій із зовнішністю, тим краще.

30-річна дочка 61-річної Демі Мур поділилася новими фото в Instagram.

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Минулого місяця Таллула також розповіла про одужання від розладу харчової поведінки. Вона поділилася кількома фотографіями, на яких вона була дитиною. Тепер Таллула наважилась на чергові зміни.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Привіт! Мені було страшно згадувати, але нещодавно я видалила філери — я не бачила своєї справжньої структури кістки приблизно шість років", — розповіла Таллула, якій діагностували аутизм минулого літа.

Раніше Таллула розповіла про свій діагноз аутизм і про те, як це захворювання "змінило її життя" після того, як вона дізналася про нього минулого літа.

Вона опублікувала ретроспективне відео, на якому вона та її батько, у якого протягом останніх двох років діагностували як лобно-скроневу деменцію, так і афазію, на червоній доріжці під час прем’єри фільму актора 2004 року The Whole Ten Yards.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

Вона відповіла на один із коментарів до свого допису, написавши: "Насправді це перший раз, коли я публічно поділилася своїм діагнозом. Я дізналася цього літа, і це змінило моє життя".

Раніше Таллула розповідала про життя з анорексією в інтерв’ю Vogue.

Нагадаємо, родина Борюса Вілліса поділилася його невідомими фото. А дружина Брюса Вілліса зізналася, як шкодять ЗМІ. 

Брюс Вілліс
закордонні зірки
зірки
обличчя

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