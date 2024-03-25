Донька Брюса Вілліса вперше за багато років показала обличчям без філерів

Донька Брюса Вілліса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/

Дочка актора Брюса Вілліса Таллула Вілліс розповіла, що нещодавно видалила філери на обличчі. Дівчина зізналася, що їй важко боротися з думками, що чим більше вона вдасться до маніпуляцій із зовнішністю, тим краще.

30-річна дочка 61-річної Демі Мур поділилася новими фото в Instagram.

Читайте також:

Дочка Брюса Вілліса наважилась на зміни у зовнішності

Минулого місяця Таллула також розповіла про одужання від розладу харчової поведінки. Вона поділилася кількома фотографіями, на яких вона була дитиною. Тепер Таллула наважилась на чергові зміни.

"Привіт! Мені було страшно згадувати, але нещодавно я видалила філери — я не бачила своєї справжньої структури кістки приблизно шість років", — розповіла Таллула, якій діагностували аутизм минулого літа.

Раніше Таллула розповіла про свій діагноз аутизм і про те, як це захворювання "змінило її життя" після того, як вона дізналася про нього минулого літа.

Вона опублікувала ретроспективне відео, на якому вона та її батько, у якого протягом останніх двох років діагностували як лобно-скроневу деменцію, так і афазію, на червоній доріжці під час прем’єри фільму актора 2004 року The Whole Ten Yards.

Вона відповіла на один із коментарів до свого допису, написавши: "Насправді це перший раз, коли я публічно поділилася своїм діагнозом. Я дізналася цього літа, і це змінило моє життя".

Раніше Таллула розповідала про життя з анорексією в інтерв’ю Vogue.

Нагадаємо, родина Борюса Вілліса поділилася його невідомими фото. А дружина Брюса Вілліса зізналася, як шкодять ЗМІ.