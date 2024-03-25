Дочь Брюса Уиллиса впервые за много лет показала лицом без филеров

Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула Уиллис рассказала, что недавно удалила филлеры на лице. Девушка призналась, что ей трудно бороться с мыслями, что чем больше она прибегнет к манипуляциям с лицом, тем лучше.

30-летняя дочь 61-летней Деми Мур поделилась новыми фото в Instagram.

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В прошлом месяце Таллула также рассказала об излечении от расстройства пищевого поведения. Она поделилась несколькими фотографиями, на которых она была ребенком. Теперь Таллула решилась на новые перемены.

"Привет! Мне было страшно вспоминать, но недавно я удалила филеры — я не видела своей настоящей структуры кости примерно шесть лет", — рассказала Таллула, которой диагностировали аутизм прошлым летом.

Ранее Таллула рассказала о своем диагнозе аутизм и о том, как это заболевание "изменило ее жизнь" после того, как она узнала о нем прошлым летом.

Она опубликовала ретроспективное видео, на котором она и ее отец, у которого за последние два года диагностировали лобно-височную деменцию и афазию, на красной дорожке во время премьеры фильма актера 2004 года The Whole Ten Yards.

Она ответила на один из комментариев к своему посту, написав: "На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Я узнала этим летом, и это изменило мою жизнь".

Ранее Таллула рассказывала о жизни с анорексией в интервью Vogue.

Напомним, семья Борюса Уиллиса поделилась его неизвестными фото. А супруга Брюса Уиллиса призналась, как вредят СМИ.