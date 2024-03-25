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Дочь Брюса Уиллиса впервые за много лет показала лицо без филеров

25 марта 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь Брюса Уиллиса впервые за много лет показала лицом без филеров
Дочь Брюса Уиллиса Таллула. Фото: instagram.com/buuski/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула Уиллис рассказала, что недавно удалила филлеры на лице. Девушка призналась, что ей трудно бороться с мыслями, что чем больше она прибегнет к манипуляциям с лицом, тем лучше.

30-летняя дочь 61-летней Деми Мур поделилась новыми фото в Instagram.

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В прошлом месяце Таллула также рассказала об излечении от расстройства пищевого поведения. Она поделилась несколькими фотографиями, на которых она была ребенком. Теперь Таллула решилась на новые перемены.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Привет! Мне было страшно вспоминать, но недавно я удалила филеры — я не видела своей настоящей структуры кости примерно шесть лет", — рассказала Таллула, которой диагностировали аутизм прошлым летом.

Ранее Таллула рассказала о своем диагнозе аутизм и о том, как это заболевание "изменило ее жизнь" после того, как она узнала о нем прошлым летом.

Она опубликовала ретроспективное видео, на котором она и ее отец, у которого за последние два года диагностировали лобно-височную деменцию и афазию, на красной дорожке во время премьеры фильма актера 2004 года The Whole Ten Yards.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она ответила на один из комментариев к своему посту, написав: "На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Я узнала этим летом, и это изменило мою жизнь".

Ранее Таллула рассказывала о жизни с анорексией в интервью Vogue.

Напомним, семья Борюса Уиллиса поделилась его неизвестными фото. А супруга Брюса Уиллиса призналась, как вредят СМИ.

Брюс Уиллис
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