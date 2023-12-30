Демі Мур показала піжамну вечірку з дочками від Брюса Вілліса

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Цього року Демі Мур поділилася милим сімейним відео святкування Різдва. Зірка опублікувала фото, на якому зображено трьох доньок від колишнього чоловіка Брюса Вілліса — 35-річну Румер, 32-річну Скаут і 29-річну Таллулу.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка з дітьми, та бойфрендом Румер Дереком Річардом Томасом, взяла участь у святкових веселощах, одягнувши однакові рожеві піжами. Родина у піднесеному настрої відкривала подарунки.

Акторка Демі Мур з родиною. Фото: instagram.com/demimoore/

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Дочки Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

На зібранні не було помічено 68-річного Брюса, його родина підтвердила, що він бореться з лобно-скроневою деменцією. Демі та зірка "Кримінального чтива" були одружені з 1987 по 2000 рік, і з моменту розставання пара підтримувала дружні стосунки. У 2007 році у Брюса почалися стосунки з другою дружиною Еммою. Вони обмінялися обітницями на острові Теркс і Кайкос у 2009 році.

Різдвяний декор Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Пара створила сім’ю після народження своєї першої доньки на ім’я Мейбл, і стала батьками другої дівчинки на ім’я Евелін у 2014 році.

Сім'я зірки франшизи "Міцний горішок" оголосила, що він завершив кар'єру актора після того, як у березні минулого року йому поставили діагноз "афазія".

Емма розповіла про проблеми зі здоров'ям свого чоловіка в інтерв'ю Today і заявила, що життя всієї її сім'ї постраждало від його стану.

"Це важко людині з діагнозом, також важко родині. І це нічим не відрізняється ні для Брюса, ні для мене, ні для наших дівчат. Коли кажуть, що це сімейна хвороба, це дійсно так", — сказала вона.

Нагадаємо, дружина хворого Брюса Вілліса замилувала ніжною світлиною з чоловіком.

Раніше донька хворого Брюса Вілліса показала, який вигляд має батько зараз.