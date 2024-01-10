Донька Мілли Йовович стала обличчям відомого бренду

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

Дочка Мілли Йовович, 16-річна Евер Андерсон, стала обличчям люксового бренду. Дівчина позувала у джинсовому одязі та з гламурними аксесуарами.

Фото з'явились на сторінці марки.

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Евер приміряла вбрання з четвертої лімітованої апсайкл-колекції Miu Miu. На знімках Евер позує у речах з деніму, створених із архівних перероблених матеріалів попередніх колекцій. Ціни на апсайкл Miu Miu починаються від 2 100 доларів за джинси та 4 200 доларів за сумку.

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

"Miu Miu Upcycled, створений у 2020 році, для підтримки дорогоцінної природи вінтажного одягу та заохочення циклічної практики дизайну, розповідає історії одягу та людей, які носили його в минулому", — коментує бренд вбрання.

Евер будує кар'єру акторки та моделі. ЇЇ вперше побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова" та як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. Минулої весни дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.

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