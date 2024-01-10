Донька Мілли Йовович стала обличчям відомого бренду
Дочка Мілли Йовович, 16-річна Евер Андерсон, стала обличчям люксового бренду. Дівчина позувала у джинсовому одязі та з гламурними аксесуарами.
Фото з'явились на сторінці марки.
Донька Мілли Йовович знялась у модній рекламі
Евер приміряла вбрання з четвертої лімітованої апсайкл-колекції Miu Miu. На знімках Евер позує у речах з деніму, створених із архівних перероблених матеріалів попередніх колекцій. Ціни на апсайкл Miu Miu починаються від 2 100 доларів за джинси та 4 200 доларів за сумку.
"Miu Miu Upcycled, створений у 2020 році, для підтримки дорогоцінної природи вінтажного одягу та заохочення циклічної практики дизайну, розповідає історії одягу та людей, які носили його в минулому", — коментує бренд вбрання.
Евер будує кар'єру акторки та моделі. ЇЇ вперше побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова" та як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. Минулої весни дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.
Нагадаємо, Белла Хадід знялась у фотосесії вперше після тривалої паузи.
Раніше донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії.
Читайте Новини.LIVE!