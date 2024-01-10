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Дочь Миллы Йовович стала лицом известного бренда

10 января 2024 16:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Донька Мілли Йовович стала обличчям відомого бренду
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Миллы Йовович, 16-летняя Эвер Андерсон, стала лицом люксового бренда. Девушка позировала в джинсовой одежде и с гламурными аксессуарами.

Фото появились на странице марки.

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Эвер примеряла наряды из четвертой лимитированной апсайкл-коллекции Miu Miu. На снимках Эвер позирует в вещах из денима, созданных из переработанных архивных материалов предыдущих коллекций. Цены на апсайкл Miu Miu начинаются от 2 100 долларов за джинсы и 4 200 долларов за сумку.

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/miumiu/

"Miu Miu Upcycled, созданный в 2020 году, для поддержки драгоценной природы винтажной одежды и поощрения циклической практики дизайна, рассказывает истории одежды и людей, носивших ее в прошлом", — комментирует бренд наряда.

Эвер строит карьеру актрисы и модели. Ее впервые увидели в роли Наташи Романофф в фильме "Черная вдова" и как Венди Дарлинг в картине "Питер Пен". Молодая актриса в возрасте 9 лет снялась для обложки Vogue Bambini. Несколько лет спустя она была музой модного показа Miu Miu осень/зима 2023-2024. Прошлой весной дебютировала с мамой на Венецианском кинофестивале.

Напомним, Белла Хадид снялась в фотосессии впервые после продолжительной паузы.

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