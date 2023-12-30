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Донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії

30 грудня 2023 17:27
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель, знялася у фотосесії для віртуального адвент-календаря Еллен фон Унверт. Темою зйомки став цирк.

Фото Деви Кассель з'явились на сторінці фотограф у соціальній мережі.

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Дева на знімках постала в незвичайному образі — у відвертому вбранні Dolce & Gabbana, з повітряною кулею та білим лебедем як аксесуари. Лебідь — це скульптура авторства Демієна Мульєрака.

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

 

Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/ellenvonunwerth/

За словами самої Еллен, Дева виступила у ролі "принцеси цирку". У своїх соцмережах фотограф супроводжувала публікацію знімку Деви з лебедем композицією "Танець феї Драже" з балету "Лускунчик" П. І. Чайковського.

Дева Кассель активно розвиває кар'єру в індустрії моди. Вона вже встигла співпрацювати з багатьма відомими брендами та прикрасити обкладинки таких журналів, як Vogue та Elle. Зіркові батьки всіляко підтримують починання Деви — регулярно відвідують модні покази та зйомки, в яких вона бере участь, а також коментують її фото у соцмережах.

Нагадаємо, нова обраниця колишнього Белуччі засвітила розкішну фігуру в бікіні під час їхнього відпочинку.

Раніше спокуслива Єва Лонгорія знялась без білизни для модного глянцю.

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