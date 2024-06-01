Дорофєєва показала архівне фото зі школи та привітала з Днем захисту дітей

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В суботу, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей. З цього приводу у соцмережах чимало публікацій. Не мовчать і представники шоу-бізнесу. Так, зокрема, архівне фото з дитинства опублікувала співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA).

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Зіркова уродженка тимчасово окупованого Сімферополя (Крим) опублікувала архівне фото, на якому їй сім років. Тоді Дорофєєва пішла у перший клас. Артистка, якій зараз 34 роки, зазначила — тоді вона навіть не здогадувалась, що буде в майбутньому.

Дорофєєва зауважила — вона весь час згадує відео, на якому маленькі учні одного з навчальних закладів столиці біжать до укриття під звуки вибухів. Співачка провела паралель між дітьми її покоління та сучасним.

"Наші діти не знають, як це, коли просто вчишся і паришся, чи викличуть тебе сьогодні до дошки, або чи подобаєшся ти хлопчику з паралельного класу. Наші діти інші. Їм довелось бути сильними та сміливими", — написала Дорофєєва.

Співачка підсумувала, що діти — наше майбутнє, яке ми маємо сьогодні, як ніколи, підтримувати і оберігати. Саме так Дорофєєва привітала з Днем захисту дітей.

Публікація Наді Дорофєєвої з нагоди Дня захисту дітей. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, як зараз Дорофєєва реагує на хейт через шлюб з блогером, бізнесменом, музикантом Мішею Кацуріним. Також ми розповідали, що Дорофєєва заспівала з відомим блогером і зібрала мільйони для ЗСУ.