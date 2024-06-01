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Дорофеева показала архивное фото из школы и описала современных украинских детей

1 июня 2024 13:22
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дорофеева показала архивное фото из школы и поздравила с Днем защиты детей
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В субботу, 1 июня, в Украине отмечают День защиты детей. По этому поводу в соцсетях немало публикаций. Не молчат и представители шоу-бизнеса. Так, архивное фото с детства опубликовала певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA).

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Звездная уроженка временно оккупированного Симферополя (Крым) опубликовала архивное фото, на котором ей семь лет. Тогда Дорофеева пошла в первый класс. Артистка, которой сейчас 34 года, отметила, тогда она даже не догадывалась, что будет в будущем.

Дорофеева отметила — она все время вспоминает видео, на котором маленькие ученики одного из учебных заведений столицы бегут к укрытию под звуки взрывов. Певица провела параллель между детьми ее поколения и современным.

"Наши дети не знают, как это, когда просто учишься и паришься, вызовут ли тебя сегодня к доске, или нравишься ли ты мальчику из параллельного класса. Наши дети другие. Им пришлось быть сильными и смелыми", — написала Дорофеева.

Певица подытожила, что дети — наше будущее, которое мы сегодня, как никогда, поддерживать и оберегать. Именно так Дорофеева поздравила с Днем защиты детей.

Дорофеева День защиты детей
Публикация Нади Дорофеевой по случаю Дня защиты детей. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, как сейчас Дорофеева реагирует на хейт из-за брака с блогером, бизнесменом, музыкантом Мишей Кацуриным. Также мы рассказывали, что Дорофеева спела с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ.

соцсети
День защиты детей
Надя Дорофеева
украинские звезды

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