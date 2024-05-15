Надя Дорофєєва зізналася, чи звертає увагу на гнівні коментарі про її новий шлюб — подробиці

Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Михайлом Кацуріним. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, як реагує на негативні коментарі з приводу її нового чоловіка, ресторатора Михайла Кацуріна. Зірка зізналася, що лише зараз навчилася працювати зі своїми емоціями, а раніше хейт вона сприймала дуже болісно.

Про це вона розповіла в інтервʼю Cosmopolitan.

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Зірка зізналася, що тема хейту болісна для неї, як і для майже кожного українця зараз. Негативні емоції від нього артистка порівнює із "чорною дірою, яка не дає нормально жити". Вона додала, що лише зараз навчилася сприймати гнівні коментарі користувачів соцмереж.

"Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою. Думаю, що зовсім скоро психологи та науковці скажуть нам, що така хвороба справді є, і дадуть їй офіційну назву. Уже минув час, я це пройшла, але тільки зараз усвідомлюю, наскільки важко було. Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки. А це не мій вибір", — зазначила Дорофєєва.

Артистка розповіла про те, що і зараз час від часу вона стикається із хейтерами, однак це лише поодинокі коментарі. Спілкуючись з відомими волонтерами, вона зрозуміла, що навіть їх вчинки деякі українці різко критикують.

Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Михайлом Кацуріним. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Знаєте, яку найкориснішу пораду мені дали хлопці Лачен і Міша Лебіга? Блокувати хейтерів! Я цього раніше не робила, але зараз точно не час зважати на тупі образи та брати їх близько до серця", — додала виконавиця.

Нагадаємо, співачка більше семи років перебувала у шлюбі із музикантом Володимиром Дантесом, однак у березні 2022 року пара повідомила про розрив. Згодом зірка повідомила про новий роман із ресторатором Мішею Кацуріним, а Дантес почав зустрічатися із колишньою дружиною підприємця — Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала себе майже оголеною. А також виконавиця потрапила в скандал через рекламу.