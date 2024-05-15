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Надя Дорофєєва зізналася, як зараз реагує на хейт через стосунки з Кацуріним

15 травня 2024 19:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофєєва зізналася, чи звертає увагу на гнівні коментарі про її новий шлюб — подробиці
Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Михайлом Кацуріним. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, як реагує на негативні коментарі з приводу її нового чоловіка, ресторатора Михайла Кацуріна. Зірка зізналася, що лише зараз навчилася працювати зі своїми емоціями, а раніше хейт вона сприймала дуже болісно. 

Про це вона розповіла в інтервʼю Cosmopolitan.

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Зірка зізналася, що тема хейту болісна для неї, як і для майже кожного українця зараз. Негативні емоції від нього артистка порівнює із "чорною дірою, яка не дає нормально жити". Вона додала, що лише зараз навчилася сприймати гнівні коментарі користувачів соцмереж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою. Думаю, що зовсім скоро психологи та науковці скажуть нам, що така хвороба справді є, і дадуть їй офіційну назву. Уже минув час, я це пройшла, але тільки зараз усвідомлюю, наскільки важко було. Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки. А це не мій вибір", — зазначила Дорофєєва.

Артистка розповіла про те, що і зараз час від часу вона стикається із хейтерами, однак це лише поодинокі коментарі. Спілкуючись з відомими волонтерами, вона зрозуміла, що навіть їх вчинки деякі українці різко критикують.

Дорофєєва зі своїм чоловіком ресторатором Кацуріним
Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Михайлом Кацуріним. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Знаєте, яку найкориснішу пораду мені дали хлопці Лачен і Міша Лебіга? Блокувати хейтерів! Я цього раніше не робила, але зараз точно не час зважати на тупі образи та брати їх близько до серця", — додала виконавиця.

Нагадаємо, співачка більше семи років перебувала у шлюбі із музикантом Володимиром Дантесом, однак у березні 2022 року пара повідомила про розрив. Згодом зірка повідомила про новий роман із ресторатором Мішею Кацуріним, а Дантес почав зустрічатися із колишньою дружиною підприємця — Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва показала себе майже оголеною. А також виконавиця потрапила в скандал через рекламу.

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Надя Дорофєєва
українці
соцмережі
відносини
українські зірки
хейт
Міша Кацурін
кохання

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