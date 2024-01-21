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Дрейк програв 700 тисяч доларів через невдалу ставку на спорт

21 січня 2024 20:40
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Стас Кожушко
Редактор
Дрейк програв 700 тисяч доларів через невдалу ставку на спорт
Канадський репер Дрейк. Фото: Instagram/champagnepapi
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадський репер Дрейк часто робить ставки, особливо на ті чи інші види спорту. Напередодні на батьківщині зірки, в місті Торонто, выдбувся турнір UFC 297. Втім, переможця Дрейк не вгадав. 

Про це повідомляє Yahoo News.

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У головній події турніру чемпіон середньої ваги зі США Шон Стрікленд бився з південноафриканцем Дрікусом дю Плессі. Канадський репер поставив 700 тисяч доларів на перемогу першого. Якби Стрікленд взяв верх над Дю Плессі, Дрейк зміг би загалом отримати 1 млн 379 тисяч доларів (коефіцієнт 1.97).

Скриншот: Instagram/champagnepapi

Стрікленд вперше проводив захист титулу і поступився роздільним рішенням суддів. До цього в нього було 28 перемог та п'ять вражень. Дю Плессі ж виграв 20 боїв і поступився двома.

Шанувальники репера та ставок на спорт вже тривалий час (з 2016 року) використовують в мережі термін  "прокляття Дрейка". Багато хто помітили, що коли артист ставить гроші на чиюсь перемогу, фотографується напередодні з гравцями або робить скриншот з розміром ставки, то на його фаворита чекає поразка. 

Декілька разів "прокляття" все ж таки не спрацювало. Перед фіналом Чемпіонату світу з футболу у Катарі Дрейк поставив на перемогу збірної Аргентини. Втім тоді команда Ліонеля Мессі все ж таки перемогла. Вдалось це після серії пенальті, в якій слабкішою стала збірна Франції.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому репер Каньє Вест встановив собі титанові щелепи замість зубів. Також ми розповідали, що наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні.

Дрейк
UFC
закордонні зірки
ставки на спорт
Шон Стрікленд
Дрікус дю Плессі

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