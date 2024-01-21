Дрейк програв 700 тисяч доларів через невдалу ставку на спорт

Канадський репер Дрейк. Фото: Instagram/champagnepapi

Канадський репер Дрейк часто робить ставки, особливо на ті чи інші види спорту. Напередодні на батьківщині зірки, в місті Торонто, выдбувся турнір UFC 297. Втім, переможця Дрейк не вгадав.

Про це повідомляє Yahoo News.

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У головній події турніру чемпіон середньої ваги зі США Шон Стрікленд бився з південноафриканцем Дрікусом дю Плессі. Канадський репер поставив 700 тисяч доларів на перемогу першого. Якби Стрікленд взяв верх над Дю Плессі, Дрейк зміг би загалом отримати 1 млн 379 тисяч доларів (коефіцієнт 1.97).

Скриншот: Instagram/champagnepapi

Стрікленд вперше проводив захист титулу і поступився роздільним рішенням суддів. До цього в нього було 28 перемог та п'ять вражень. Дю Плессі ж виграв 20 боїв і поступився двома.

After 5 rounds @DricusDuPlessis gets the split decision and is YOUR NEW middleweight champion 🏆#UFC297 pic.twitter.com/xyR1Bsn2Fa — UFC (@ufc) January 21, 2024

Шанувальники репера та ставок на спорт вже тривалий час (з 2016 року) використовують в мережі термін "прокляття Дрейка". Багато хто помітили, що коли артист ставить гроші на чиюсь перемогу, фотографується напередодні з гравцями або робить скриншот з розміром ставки, то на його фаворита чекає поразка.

Декілька разів "прокляття" все ж таки не спрацювало. Перед фіналом Чемпіонату світу з футболу у Катарі Дрейк поставив на перемогу збірної Аргентини. Втім тоді команда Ліонеля Мессі все ж таки перемогла. Вдалось це після серії пенальті, в якій слабкішою стала збірна Франції.

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