Стало відомо, чому Каньє Вест встановив собі титанові щелепи замість зубів

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Американський репер Каньє Вест нещодавно встановив собі титанові "зуби". Він зробив це через своє маніакальне захоплення стоматологією.

Про це пише видання Page Six.

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Нещодавно Каньє Весту повністю видалили зуби і встановили в щелепу титанові протези. Інсайдер розповів, що репер останні роки дуже "дивно" ставиться до своїх зубів.

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Одного разу репер привів одного стоматолога до іншого, щоб той розповів, як лікувати його. Кажуть, що Каньє Вест має до десятка зубних лікарів, які постійно "покращували" його рот.

Інсайдер припустив, що одержимість репера зубами почалась після автотрощі в 2002 році. Тоді Вест травмував щелепу і він навіть написав свій перший хіт "Through The Wire" зі все ще закритим ротом.

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Імплантати хітмейкера "Heartless", які коштують 850 000 доларів, відомі як "фіксоване протезування". Це різновид "експериментальної стоматології", яка була повністю розроблена репером.

"Вони, як випливає з назви, фіксовані та постійні. Це виходить далеко за рамки. Конкретно його імплантат зовсім не схожий ні на що, що було зроблено раніше", — говорить інсайдер.

Репер працював із самопроголошеним "батьком алмазної стоматології", доктором Томасом Коннеллі, над "виготовленням" і "підгонкою" зубних протезів, які також включали матеріали з паладію та платини.

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