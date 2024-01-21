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Дрейк проиграл 700 тысяч долларов из-за неудачной ставки на спорт

21 января 2024 20:40
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Стас Кожушко
Редактор
Дрейк проиграл 700 тысяч долларов из-за неудачной ставки на спорт
Канадский рэпер Дрейк. Фото: Instagram/champagnepapi
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадский рэпер Дрейк часто делает ставки, особенно, на те или иные виды спорта. Накануне на родине звезды, в Торонто, прошел турнир UFC 297. Впрочем, победителя Дрейк не угадал.

Об этом сообщает Yahoo News.

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В главном событии турнира чемпион среднего веса из США Шон Стрикленд сражался с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Канадский рэпер поставил 700 тысяч долларов на победу первого. Если бы Стрикленд возобладал над Дю Плесси, Дрейк смог бы в общей сложности получить 1 млн 379 тысяч долларов (коэффициент 1.97).

Скриншот: Instagram/champagnepapi

Стрикленд впервые проводил защиту титула и уступил раздельное решение судей. До этого у него было 28 побед и пять поражений. Дю Плесси же выиграл 20 боев и уступил два.

Поклонники рэпера и ставок на спорт уже длительное время (с 2016 года) используют в сети термин "проклятие Дрейка". Многие заметили, что когда артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или делает скриншот с размером ставки, то его фаворита ждет поражение.

Несколько раз "проклятие" все же не сработало. Например, перед финалом Чемпионата мира по футболу в Катаре Дрейк поставил на обеду сборной Аргентины. Впрочем, тогда команда Лионеля Месси все же победила. Это удалось после серии пенальти, в которой слабее стала сборная Франции.

Напомним, ранее мы писали, почему рэпер Канье Уэст установил себе титановые челюсти вместо зубов. Также мы рассказывали, что невеста Роналду подчеркнула пышные формы кружевным мини.

Дрейк
UFC
зарубежные звезды
ставки на спорт
Шон Стриклэнд
Дрикус дю Плесси

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