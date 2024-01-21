Дрейк проиграл 700 тысяч долларов из-за неудачной ставки на спорт

Канадский рэпер Дрейк. Фото: Instagram/champagnepapi

Канадский рэпер Дрейк часто делает ставки, особенно, на те или иные виды спорта. Накануне на родине звезды, в Торонто, прошел турнир UFC 297. Впрочем, победителя Дрейк не угадал.

Об этом сообщает Yahoo News.

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В главном событии турнира чемпион среднего веса из США Шон Стрикленд сражался с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Канадский рэпер поставил 700 тысяч долларов на победу первого. Если бы Стрикленд возобладал над Дю Плесси, Дрейк смог бы в общей сложности получить 1 млн 379 тысяч долларов (коэффициент 1.97).

Скриншот: Instagram/champagnepapi

Стрикленд впервые проводил защиту титула и уступил раздельное решение судей. До этого у него было 28 побед и пять поражений. Дю Плесси же выиграл 20 боев и уступил два.

After 5 rounds @DricusDuPlessis gets split decision and is YOUR NEW middleweight champion 🏆 #UFC297 pic.twitter.com/xyR1Bsn2Fa — UFC (@ufc) January 21, 2024

Поклонники рэпера и ставок на спорт уже длительное время (с 2016 года) используют в сети термин "проклятие Дрейка". Многие заметили, что когда артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или делает скриншот с размером ставки, то его фаворита ждет поражение.

Несколько раз "проклятие" все же не сработало. Например, перед финалом Чемпионата мира по футболу в Катаре Дрейк поставил на обеду сборной Аргентины. Впрочем, тогда команда Лионеля Месси все же победила. Это удалось после серии пенальти, в которой слабее стала сборная Франции.

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