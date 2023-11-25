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Дрова та закрутки — Могилевська показала, як збирається пережити зиму в Києві

25 листопада 2023 17:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дрова та закрутки: Могилевська показала, як збирається пережити зиму в Києві
Співачка Наталка Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Наталка Могилевська після нічної атаки "шахедів" на столицю показала, як готується до зими. Зірка зізнається, що не збирається залишати домівку в складні часи.

Про це Могилевська розповіла у відео на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Співачка показала запаси на зиму

Могилевська поділилася рецептами, як підготуватися до "можливої темної та страшної зими". Артистка показала запаси дров та закруток.

 

"У мене три види є дров різного розміру. Є піч, яка зроблена за європейським лекалом, бере знизу повітря і віддає тепло", — ділиться співачка.

Пригадала Могилевська, як на початку війни у неї вдома була вагітна сестра з дітьми. Зірка попросила тоді прибрати всю їжу, адже готувалася до концерту і дотримувалася дієти. Співачка повідомила, що цього року у неї все інакше: зірка показала, що має чимало закруток з різних видів овочів та грибів.

Також Наталія Могилевська розповіла прихильникам, що приготувалася до можливих блекаутів і поділилася з фанами, як пережити зиму, яка може бути важкою.

Артистка вже зробила саморобні ліхтарики, розставила величезні свічки по будинку, запаслася акумуляторами.

Нагадаємо, Марічка Падалко під час атаки "шахедів" не змогла потрапити у бомбосховище.

Раніше Могилевська шокувала наслідками підриву Каховської ГЕС.

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