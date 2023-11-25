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Дрова и консервация — Могилевская показала, как собирается пережить зиму в Киеве

25 ноября 2023 17:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Могилевская показала, как собирается пережить зиму в Киеве.
Певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Наталья Могилевская после ночной атаки "шахедов" на столицу показала, как готовится к зиме. Звезда признается, что не собирается покидать свой дом в сложные времена.

Об этом Могилевская рассказала в видео на своей странице в социальной сети.

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Певица показала запасы на зиму

Могилевская поделилась рецептами, как подготовиться к "возможной темной и страшной зиме". Артистка показала запасы дров и закруток.

 

"У меня три вида есть дров разного размера. Есть печь, которая сделана по европейскому лекалу, берет снизу воздух и отдает тепло", — делится певица.

Вспомнила Могилевская, как в начале войны у нее дома была беременная сестра с детьми. Звезда попросила тогда убрать всю еду, потому что готовилась к концерту и соблюдала диету. Певица сообщила, что в этом году у нее все иначе: звезда показала, что имеет много консервации из разных видов овощей и грибов.

Также Наталья Могилевская рассказала поклонникам, что приготовилась к возможным блекаутам, и поделилась с фанами, как пережить тяжелую зиму.

Артистка уже сделала самодельные фонарики, расставила огромные свечи по дому, запаслась аккумуляторами.

Напомним, Маричка Падалко во время атаки "шахедов" не смогла попасть в бомбоубежище.

Ранее Могилевская шокировала последствиями подрыва Каховской ГЭС.

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