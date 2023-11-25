Дрова и консервация — Могилевская показала, как собирается пережить зиму в Киеве
Певица Наталья Могилевская после ночной атаки "шахедов" на столицу показала, как готовится к зиме. Звезда признается, что не собирается покидать свой дом в сложные времена.
Об этом Могилевская рассказала в видео на своей странице в социальной сети.
Певица показала запасы на зиму
Могилевская поделилась рецептами, как подготовиться к "возможной темной и страшной зиме". Артистка показала запасы дров и закруток.
"У меня три вида есть дров разного размера. Есть печь, которая сделана по европейскому лекалу, берет снизу воздух и отдает тепло", — делится певица.
Вспомнила Могилевская, как в начале войны у нее дома была беременная сестра с детьми. Звезда попросила тогда убрать всю еду, потому что готовилась к концерту и соблюдала диету. Певица сообщила, что в этом году у нее все иначе: звезда показала, что имеет много консервации из разных видов овощей и грибов.
Также Наталья Могилевская рассказала поклонникам, что приготовилась к возможным блекаутам, и поделилась с фанами, как пережить тяжелую зиму.
Артистка уже сделала самодельные фонарики, расставила огромные свечи по дому, запаслась аккумуляторами.
Напомним, Маричка Падалко во время атаки "шахедов" не смогла попасть в бомбоубежище.
Ранее Могилевская шокировала последствиями подрыва Каховской ГЭС.
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