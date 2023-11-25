Марічка Падалко під час атаки "шахедів" не змогла потрапити у бомбосховище

Ведуча Марічка Падалко. Фото: instagram.com/marichkapadalko/

Під час нічної атаки "шахедами" на Київ телеведуча Марічка Падалко не змогла потрапити до укриття. Зірка зробила емоційний допис, після якого чиновники відреагували на інцидент.

Про це Марічка повідомила у соціальній мережі.

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Бомбосховище розташоване за адресою вул. Гоголівська, 5 у Києві та під час нічної атаки Росії виявилося зачиненим. За словами телеведучої, сховище було відремонтовано, проте його так і не здали в експлуатацію через відпустку відповідальної особи.

Марічка Падалко обурилася закриттям бомбосховища. Фото: facebook.com/marichka.padalko

"Вже тиждень підрядник відмовляється відкрити бомбосховище або дати ключ, бо "чекає підпису під актом виконаних робіт начальника відділу житлово-комунального господарства Шевченківського района Даруги Олександра Івановича". Він у відпустці. Бомбосховище далі закрите", — повідомила Марічка Падалко в соцмережі.

Марічка звернулася до влади Києва відкрити сховище. Пізніше телеведуча доповнила допис, і розповіла, що проблему нарешті вирішено.

"Ситуація вирішилася. Підрядник відкрив бомбосховище. Мій публічний пост на цю тему був не першою спробою вирішити ситуацію, а останньою. До цього були звернення на 1551. Тільки цього тижня наша сусідка, яка опікується бомбосховищем подала дві скарги на гарячу лінію, щоб відкрили бомбосховище. Добре, що все вирішилося. Шкода, що через ФБ. Перевірте доступність своїх укриттів. Попереду великі випробування. Бережіть себе!", — говорить телеведуча.

Нагадаємо, відомий шоумен пережив атаку "шахедів" на Київ у компанії шести дітей.

Раніше Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів.