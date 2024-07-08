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Другий день народження — український музикант дивом вижив після ракетної атаки на Київ

8 липня 2024 16:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Масована атака на Київ — з-під завалів врятувався музикант Микола Пацюк
Український інді-музикант Микола Пацюк. Фото: instagram.com/pacuuuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Під час масованої ракетної атаки по Києву, яка відбулася зранку 8 липня, ледь не загинув музикант Микола Пацюк. Вибух вщент зруйнував його автівку та квартиру.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram

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Музикант поділився шокуючими кадрами після атаки на Київ. На опублікованому відео він показав, як російська ракета вщент знищила його авто та суттєво пошкодила будинок, у якому він мешкав. Хлопцю вдалося вижити завдяки тому, що він ховався від вибухів у коридорі власної квартири.

Він показав, як сусіди залишають свої зруйновані квартири та намагаються знайти допомогу.

Миколу Пацюка ледь не вбила російська ракета
Наслідки атаки на Київ 8 липня. Фото: instagram.com/pacuuuk/
Окупанти зруйнували оселю Миколу Пацюка
Наслідки ракетної атаки на Київ 8 липня. Фото: instagram.com/pacuuuk/

"Сьогодні нас намагались вбити. Ми вижили, бо були в коридорі. Дивом живі, вибрались із завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла, не знаю, чи щось вціліло вдома", — поділився Пацюк.

Нагадаємо, українські артисти прокоментували удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. А також після ракетної атаки по "Охматдиту" хворим дітям роблять крапельниці просто неба.

Київ обстріли житло окупанти українські зірки атака жертви ракетний удар

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