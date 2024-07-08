Массированная атака на Киев — из-под завалов спасся музыкант Николай Пацюк

Второй день рождения — украинский музыкант чудом выжил после ракетной атаки на Киев
Во время массированной ракетной атаки по Киеву, которая произошла утром 8 июля, чуть не погиб музыкант Николай Пацюк. Взрыв полностью разрушил его автомобиль и квартиру.
Об этом он сообщил на своей странице Instagram.
Николая Пацюка чуть не убила российская ракета
Музыкант поделился шокирующим кадром после атаки на Киев. На опубликованном видео он показал, как российская ракета полностью уничтожила его авто и существенно повредила дом, в котором он жил. Молодому человеку удалось выжить благодаря тому, что он скрывался от взрывов в коридоре собственной квартиры.
Он показал, как соседи покидают разрушенные квартиры и пытаются найти помощь.
"Сегодня нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре. Чудом живые, выбрались из завалов, целые. Квартиру завалило, машина сгорела, не знаю, уцелело ли что-то дома", — поделился Пацюк.
Напомним, украинские артисты прокомментировали удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве. А также после ракетной атаки по "Охматдету" больным детям делают капельницы под открытым небом.
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