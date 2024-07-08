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Второй день рождения — украинский музыкант чудом выжил после ракетной атаки на Киев

8 июля 2024 16:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Массированная атака на Киев — из-под завалов спасся музыкант Николай Пацюк
Украинский инди-музыкант Николай Пацюк. Фото: instagram.com/pacuuuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Во время массированной ракетной атаки по Киеву, которая произошла утром 8 июля, чуть не погиб музыкант Николай Пацюк. Взрыв полностью разрушил его автомобиль и квартиру.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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A post shared by крыса (@pacuuuk)

Музыкант поделился шокирующим кадром после атаки на Киев. На опубликованном видео он показал, как российская ракета полностью уничтожила его авто и существенно повредила дом, в котором он жил. Молодому человеку удалось выжить благодаря тому, что он скрывался от взрывов в коридоре собственной квартиры.

Он показал, как соседи покидают разрушенные квартиры и пытаются найти помощь.

Николая Крысы чуть не убила российская ракета
Последствия атаки в Киев 8 июля. Фото: instagram.com/pacuuuk/
оккупанты разрушили дом Николая Пацюка
Последствия ракетной атаки в Киев 8 июля. Фото: instagram.com/pacuuuk/

"Сегодня нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре. Чудом живые, выбрались из завалов, целые. Квартиру завалило, машина сгорела, не знаю, уцелело ли что-то дома", — поделился Пацюк.

Напомним, украинские артисты прокомментировали удар россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве. А также после ракетной атаки по "Охматдету" больным детям делают капельницы под открытым небом.

Киев обстрелы жилье оккупанты украинские звезды атака жертвы ракетный удар

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